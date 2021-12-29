Мишустин: Власти будут делать все необходимое для поддержки российских ученых

Правительство продолжит делать все необходимое для поддержки российских ученых, создания им хороших условий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. "Это касается и инфраструктуры, лабораторий. Здесь очень много направлений, которыми мы занимаемся постоянно", - сказал он.

"Для нашего государства наука всегда была предметом особого внимания и особой гордости. С достижениями в этой сфере связаны все основные перспективные успехи нашей страны", - подчеркнул глава правительства. Научные и технические результаты, по его словам, способны качественно изменить любой сектор экономики, социальной сферы.

Важную роль в этом играет РАН, внося весомый вклад в формирование научно-технической политики страны, занимаясь координацией фундаментальных исследований, которые ведутся в России. "Мы предусмотрели значительные средства федерального бюджета - на следующий год это более 200 миллиардов рублей, и я надеюсь, что достойное финансирование обеспечит также достойные прорывные достижения", - заявил Михаил Мишустин.