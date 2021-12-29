Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Мишустин: Власти будут делать все необходимое для поддержки российских ученых

29.12.2021 / 11:11
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Правительство продолжит делать все необходимое для поддержки российских ученых, создания им хороших условий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. "Это касается и инфраструктуры, лабораторий. Здесь очень много направлений, которыми мы занимаемся постоянно", - сказал он.

"Для нашего государства наука всегда была предметом особого внимания и особой гордости. С достижениями в этой сфере связаны все основные перспективные успехи нашей страны", - подчеркнул глава правительства. Научные и технические результаты, по его словам, способны качественно изменить любой сектор экономики, социальной сферы.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Путин поручил выплачивать ученым в Арктике надбавки с первого месяца

Важную роль в этом играет РАН, внося весомый вклад в формирование научно-технической политики страны, занимаясь координацией фундаментальных исследований, которые ведутся в России. "Мы предусмотрели значительные средства федерального бюджета - на следующий год это более 200 миллиардов рублей, и я надеюсь, что достойное финансирование обеспечит также достойные прорывные достижения", - заявил Михаил Мишустин.

Поделиться
Фото: Юлия Майорова

Названы важнейшие научные достижения 2021 года

Фото: iStock

В России создан прототип квантового компьютера на ионах

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Балтийский завод передал заказчику новый атомный ледокол "Сибирь"

Фото: РИА Новости

Владимир Путин объявил о начале научного десятилетия