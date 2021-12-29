Закон Республики Мордовия от 27 декабря 2021 года № 87-З "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Собранием 24 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Мордовия

1. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2022 год по доходам в сумме 47 890 706,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 48 890 706,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,1 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года).

2. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2023 год по доходам в сумме 45 080 181,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 44 985 181,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 733 182,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 95 000,0 тыс. рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2024 года).

3. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2024 год по доходам в сумме 47 053 148,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 44 320 491,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 426 828,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 2 732 657,5 тыс. рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года).

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Мордовия, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия Республики Мордовия и бюджетами муниципальных образований Республики Мордовия

1. Утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Мордовия, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия и бюджетами муниципальных образований Республики Мордовия, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, согласно таблице 1 приложения 1 к настоящему Закону.

2. Установить, что налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Мордовия от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежат зачислению:

1) в республиканский бюджет Республики Мордовия по нормативу 90 процентов;

2) в бюджеты муниципальных образований Республики Мордовия по дифференцированным нормативам отчислений, установленным в таблице 2 приложения 1 к настоящему Закону.

При распределении доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, по дифференцированным нормативам отчислений в бюджеты муниципальных образований Республики Мордовия, учитываются поступления в консолидированный бюджет Республики Мордовия от указанных акцизов исходя из норматива 58,2 процента.

Статья 3. Безвозмездные поступления в республиканский бюджет Республики Мордовия

Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение расходов республиканского бюджета Республики Мордовия

Утвердить:

ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Мордовия и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия по целевым статьям (государственным программам Республики Мордовия и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Мордовия

1. Из республиканского бюджета Республики Мордовия казенным учреждениям Республики Мордовия предоставляются средства на обеспечение выполнения их функций, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетным и автономным учреждениям Республики Мордовия предоставляются субсидии:

на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания;

на иные цели.

Статья 6. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения

1. Из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.

2. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, может производиться в пределах 1,5 процента выплаченных сумм.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются в случаях, установленных в приложениях 3-5 к настоящему Закону, и в порядке, установленном Правительством Республики Мордовия.

2. Из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются субсидии:

автономной некоммерческой организации "Народное телевидение Мордовии" на возмещение затрат, связанных с оказанием услуги по освещению деятельности политических партий, представленных в Государственном Собрании Республики Мордовия;

автономной некоммерческой организации "Центр развития конкурентоспособности Республики Мордовия" на создание и (или) обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия на развитие системы микрофинансирования;

Фонду развития промышленности Республики Мордовия на реализацию мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях Республики Мордовия;

Фонду развития промышленности Республики Мордовия на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) Фонда развития промышленности Республики Мордовия, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации";

Фонду развития промышленности Республики Мордовия для финансирования мероприятий, направленных на увеличение объемов производства продукции гражданского или двойного назначения организаций оборонно-промышленного комплекса.

3. Из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются субсидии специализированной некоммерческой организации "Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием содействия населению в проведении капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Мордовия в соответствии с уставной деятельностью.

4. Размер субсидий, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с приложением 7 к настоящему Закону.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 13 174 441,9 тыс. рублей, на 2023 год - 9 504 620,7 тыс. рублей, на 2024 год - 8 131 232,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предоставление которой осуществляется на основании Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 1 189,9 тыс. рублей ежегодно.

3. Утвердить:

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме 84 602,5 тыс. рублей, на 2023 год - 92 496,6 тыс. рублей, на 2024 год - 96 196,4 тыс. рублей;

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2022 год в сумме 989 355,6 тыс. рублей, на 2023 год - 1 024 740,7 тыс. рублей, на 2024 год - 1 031 863,2 тыс. рублей.

4. Установить, что:

уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, определенный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, равен 1,2;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, определенный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, равен 1,2;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), определенный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), равен 1,2.

5. Установить уровень обеспеченности налоговыми доходами (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя:

для поселений - на 2022 год в размере 1 579,5 рубля, на 2023 год - 1 636,3 рубля, на 2024 год - 1 701,7 рубля;

для муниципальных районов (городского округа) - на 2022 год в размере 5 130,7 рубля, на 2023 год - 5 227,3 рубля, на 2024 год - 5 412,2 рубля.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

8. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 9 к настоящему Закону) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждается Правительством Республики Мордовия.

9. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках переданных государственных полномочий Республики Мордовия в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Мордовия от 28 ноября 2005 года № 87-З "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия", производится за счет субвенции в пределах 1,5 процента выплаченных сумм.

Статья 9. Нормативы для определения общего объема субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия

Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов нормативы для определения общего объема субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия, на осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Республики Мордовия в следующих размерах:

1) субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния - 55,37 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в 2022 году, 40,32 рубля в 2023 году, 42,72 рубля в 2024 году;

2) единая субвенция:

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах, - 12,36 рубля в год на единицу хранения архивных документов, являющихся собственностью Республики Мордовия, в 2022 году, 12,16 рубля в 2023 году, 11,98 рубля в 2024 году;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по ведению учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан, которые в соответствии с законодательством Республики Мордовия имеют право на государственную поддержку в строительстве или приобретении жилья, - 10,93 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в 2022 году, 10,95 рубля в 2023 году, 10,97 рубля в 2024 году;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", - 222 861,9 рубля в год на одного гражданина, имеющего право на получение жилищной субсидии и состоящего на учете в органе местного самоуправления муниципального района (городского округа);

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по квотированию рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите:

8,96 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в 2022 году, 8,97 рубля в 2023 году, 8,99 рубля в 2024 году;

4) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей и подростков, предусмотренных Законом Республики Мордовия от 30 марта 2005 года № 26-З "Об организации деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия", - 80,77 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в возрасте до 18 лет;

5) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Мордовия от 15 июня 2015 года № 38-З "Об административной ответственности на территории Республики Мордовия", - 0,294 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия;

6) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, - 1 314,21 тыс. рублей в год на одно лицо, которому запланировано предоставление жилых помещений в 2022 году, 1 314,23 тыс. рублей в 2023 году, 1 314,26 тыс. рублей в 2024 году;

7) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по назначению и предоставлению единовременной денежной выплаты на капитальный ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 103,98 тыс. рублей в год на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году, 103,98 тыс. рублей в 2023 году, 103,99 тыс. рублей в 2024 году;

8) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по выплате:

вознаграждения опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, с которыми органы опеки и попечительства заключили договор о приемной семье, - 71 362,6 рубля на одного ребенка в год;

вознаграждения опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, не достигших 3-летнего возраста, или ребенка-инвалида, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с которыми органы опеки и попечительства заключили договор о приемной семье, - 95 150,2 рубля на одного ребенка в год;

ежемесячного пособия опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье, в Республике Мордовия - 81 606,0 рубля на одного ребенка в год;

ежемесячного денежного пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Республики Мордовия или в муниципальных общеобразовательных организациях, в период до 1 сентября года окончания обучения в общеобразовательной организации - 81 606,0 рубля на одного получателя выплаты в год;

9) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными в таблице 1 приложения 10 к настоящему Закону;

10) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными в таблице 2 приложения 10 к настоящему Закону;

11) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости:

12) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по финансовому обеспечению отдыха и оздоровления детей в Республике Мордовия в каникулярное время:

13) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве":

на одного молодого специалиста с высшим образованием, заключающего трудовой договор в планируемом году, в год - 48 537,5 рубля в 2022 году, 48 457,5 рубля в 2023 году, 48 446,0 рубля в 2024 году;

на одного молодого специалиста с высшим образованием (кроме молодых специалистов, заключающих трудовые договоры в планируемом году) в год - 96 537,5 рубля в 2022 году, 96 457,5 рубля в 2023 году, 96 446,0 рубля в 2024 году;

на одного молодого специалиста со средним профессиональным образованием, заключающего трудовой договор в планируемом году, в год - 36 537,5 рубля в 2022 году, 36 457,5 рубля в 2023 году, 36 446,0 рубля в 2024 году;

на одного молодого специалиста со средним профессиональным образованием (кроме молодых специалистов, заключающих трудовые договоры в планируемом году) в год - 72 537,5 рубля в 2022 году, 72 457,5 рубля в 2023 году, 72 446,0 рубля в 2024 году;

14) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве":

на одного молодого специалиста с высшим образованием в год -100 537,5 рубля в 2022 году, 100 457,5 рубля в 2023 году, 100 446,0 рубля в 2024 году;

на одного молодого специалиста со средним профессиональным образованием в год - 70 537,5 рубля в 2022 году, 70 457,5 рубля в 2023 году, 70 446,0 рубля в 2024 году;

15) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве":

на одного студента, обучающегося по образовательной программе высшего образования, поступающего в планируемом году, в год - 12 537,5 рубля в 2022 году, 12 457,5 рубля в 2023 году, 12 446,0 рубля в 2024 году;

на одного студента, обучающегося по образовательной программе высшего образования (кроме поступающих в планируемом году), в год - 36 537,5 рубля в 2022 году, 36 457,5 рубля в 2023 году, 36 446,0 рубля в 2024 году;

на одного студента, обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования, поступающего в планируемом году, в год - 8 537,5 рубля в 2022 году, 8 457,5 рубля в 2023 году, 8 446,0 рубля в 2024 году;

на одного студента, обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования (кроме поступающих в планируемом году), в год - 24 537,5 рубля в 2022 году, 24 457,5 рубля в 2023 году, 24 446,0 рублей в 2024 году;

16) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 8 795,78 рубля на одно животное без владельца в год.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия на возмещение расходов на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно (включая расходы на доставку), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 14 535,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 11. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Мордовия

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия на 2022 год в сумме 9 348 926,8 тыс. рублей, на 2023 год - 11 848 971,8 тыс. рублей, на 2024 год - 12 448 795,5 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Мордовия в объеме 0,11 процента направляются на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов.

3. Иные направления расходования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия определяются в соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия, установленным Правительством Республики Мордовия.

Статья 12. Резервный фонд Правительства Республики Мордовия

Установить размер резервного фонда Правительства Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 15 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 13. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств

Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, предусмотренных настоящим Законом, на 2022 год в сумме 4 219 780,1 тыс. рублей, на 2023 год - 4 492 433,5 тыс. рублей, на 2024 год - 4 669 445,1 тыс. рублей.

Статья 14. Расходы на исполнение судебных актов по искам к Республике Мордовия

Из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов по искам к Республике Мордовия о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов Республики Мордовия или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами Республики Мордовия актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Республики Мордовия (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Мордовия), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Республики Мордовия, государственный долг Республики Мордовия и предоставление государственных гарантий Республики Мордовия

1. Право осуществления государственных внутренних заимствований Республики Мордовия от имени Республики Мордовия принадлежит Министерству финансов Республики Мордовия.

Государственные внутренние заимствования Республики Мордовия в целях финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия осуществляются по решению Правительства Республики Мордовия.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Установить предельный объем заимствований Республики Мордовия на 2022 год в сумме 9 124 945,2 тыс. рублей, на 2023 год - 0,0 тыс. рублей, на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Мордовия на 1 января 2023 года в сумме 49 708 427,6 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - 49 488 213,6 тыс. рублей, на 1 января 2025 года - 46 588 604,1 тыс. рублей.

6. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Мордовия на 2022 год - 554 324,6 тыс. рублей, на 2023 год - 567 293,4 тыс. рублей, на 2024 год - 567 413,6 тыс. рублей, в том числе средства на уплату процентов за рассрочку по бюджетным кредитам, прошедшим реструктуризацию в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" и от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" на 2022 год - 8 624,6 тыс. рублей, на 2023 год - 8 624,6 тыс. рублей, на 2024 год - 8 624,6 тыс. рублей, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 года № 1029 "Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" на 2022 год - 1 796, 9 тыс. рублей, на 2023 год - 1 701,9 тыс. рублей, на 2024 год - 1 606,7 тыс. рублей.

7. Установить верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Республики Мордовия на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года - 0,0 тыс. рублей.

Статья 16. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия в 2022-2024 годах

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Мордовия является распределение зарезервированных:

1) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 30 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия;

2) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 22 500,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление социальных выплат лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия на строительство или приобретение жилого помещения и на оплату части процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого помещения;

3) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 1 041 453,5 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 734 151,2 тыс. рублей, на 2024 год 999 209,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 14.2 Закона Республики Мордовия от 14 июля 2008 года № 56-З "О бюджетном процессе в Республике Мордовия" следующие дополнительные основания внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Мордовия без внесения изменений в настоящий Закон, помимо оснований, установленных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) осуществление выплат, направленных на обслуживание, сокращение и погашение долговых обязательств Республики Мордовия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) осуществление социального обеспечения и иных выплат населению, в том числе обеспечение доставки данных выплат, при условии подтверждения потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения исполнения обязательств по расходам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, стипендии, коммунальные услуги, лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях, медицинское оборудование, услуги по поставке, хранению и отпуску лекарственных средств, услуги связи, продукты питания, уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе в рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

4) перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Республики Мордовия, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации и Республики Мордовия, переданных для осуществления органам местного самоуправления, в части обеспечения исполнения обязательств по расходам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальную поддержку отдельных категорий граждан, оплату иных выплат муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения исполнения обязательств по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

6) осуществление мероприятий, связанных с созданием, ликвидацией и реорганизацией органов государственной власти Республики Мордовия (государственных органов) и государственных учреждений Республики Мордовия;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения исполнения обязательств, связанных с софинансированием государственных программ Российской Федерации, национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ);

8) перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами, направленными на достижение соответствующих целей, показателей и результатов реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов республиканского бюджета Республики Мордовия на соответствующий финансовый год;

9) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Законом на указанные цели;

10) перераспределение бюджетных ассигнований в целях погашения кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Мордовия;

11) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения исполнения обязательств за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета;

12) перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения подготовки и проведения выборов и референдумов;

13) перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предупреждением, профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия;

14) изменение объемов безвозмездных поступлений от юридических лиц на основании заключенных соглашений, а также их перераспределение в соответствии с целями предоставления;

15) использование остатков межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от юридических лиц при наличии в них потребности в текущем финансовом году в соответствии с целями их предоставления;

16) перераспределение бюджетных ассигнований при принятии Правительством Республики Мордовия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Мордовия;

17) перераспределение бюджетных ассигнований в целях осуществления капитального и (или) текущего ремонта, технического обследования, авторского надзора объектов государственной собственности Республики Мордовия, мероприятий по переносу (переустройству, технологическому присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений;

18) перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей;

19) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия;

20) перераспределение бюджетных ассигнований в целях увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

21) перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства;

22) перераспределение бюджетных ассигнований в целях подготовки учреждений к отопительному сезону.

3. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Мордовия полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Мордовия по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету муниципального образования Республики Мордовия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования Республики Мордовия, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Мордовия в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4. Установить, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, авансовые платежи по государственным контрактам, предметом которых являются капитальные вложения в объекты государственной собственности Республики Мордовия, авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг, заключаемым государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Мордовия, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Мордовия), бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемые из республиканского бюджета Республики Мордовия, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия, а также авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями указанных субсидий . и бюджетных инвестиций, авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций).

5. Положения пункта 4 настоящей статьи не распространяются на средства, определенные в статье 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и средства, подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Статья 17. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Статья 18. Действие нормативных правовых актов Правительства Республики Мордовия

Установить, что нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия, принятые на основе и во исполнение законов Республики Мордовия "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.

Глава Республики Мордовия А.А.Здунов







