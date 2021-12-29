На Украине два человека погибли при взрыве в больнице

Взрыв прогремел накануне вечером в палате интенсивной терапии Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области. В результате погибли два человека.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны на своей странице в Facebook. По данным ведомства, сейчас выясняются обстоятельства происшествия. На месте ЧП работают спасатели, восемь бригад скорой помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

По информации главного управления Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области, также удалось спасти трех человек, сообщает РИА Новости. Отмечается, что к моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла около 55 квадратных метров.