Появилось изображение новой гиперзвуковой ракеты для Су-57

Новые ракеты из арсенала Су-57. Фото: Михаил Жердев. pic.twitter.com/u60g21iblR — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 29, 2021

В Сети появилось изображение новой гиперзвуковой ракеты из арсенала самолета пятого поколения Су-57. Комментаторы предполагают, что это "Острота" (изделие 21).

Боеприпасы засветились на плакате корпорации "Тактическое ракетное вооружение", рассказывающем о планах холдинга на 2022 год. Причем Су-57, одновременно стреляющий шестью ракетами разных типов, иллюстрирует малопонятный непосвященным комплекс диагностики и подготовки к боевому применению авиационных боеприпасов "Ока-Э-1". Судя по индексу, эта продукция КТРВ предназначена на экспорт.

Но картинка все равно интересная: завтрашний день российских авиационных боеприпасов, который вот-вот наступит. Слева - ракеты класса "воздух-воздух" из арсенала Су-57: дальняя РВВ-БД и РВВ-СД средней дальности. Во второй ракете справа комментаторы узнали российско-индийскую BrahMos с характерным воздухозаборником. Впрочем, есть и другие мнения.

- Гиперзвуковая "Острота", изделие 21? - предположил опубликовавший изображение Михаил Жердев.

О гиперзвуковой авиационной ракете класса "воздух-поверхность", создающейся в рамках ОКР "Острота", известно совсем немного. Она будет малогабаритной (совпадает с картинкой) и высокоточной. Для нее разработан прямоточный воздушно-реактивный двигатель, также известный пока лишь под шифром "Изделие 71". Предполагаемые носители ракеты: фронтовой бомбардировщик Су-34 и дальний ракетоносец Ту-22М. Ну а раз она компактна, логично предположить, что "Острота" войдет и в отсек вооружения Су-57.