Опрос: В 2022 году австрийцы собираются жить более экономно

Порядка 37 процентов из числа опрошенных австрийцев предпочитают жить более экономно в 2022 году. Для этого они проявляют готовность ограничить потребление или искать более дешевые предложения, например, по оплате электричества или мобильной связи.

Около трети респондентов полны решимости погасить свой долг или, по крайней мере, не брать новые кредиты. Почти 27 процентов хотят внести больше денег на сберегательную книжку, свидетельствует опрос, проведенный консалтинговой компанией J.P. Morgan Asset Management.

Отмечается также, что сравнительно небольшим интересом пользуются вложения в ценные бумаги. Только 15 процентов участников опроса заявили, что хотят сделать такие инвестиции. Однако в целом тема финансовой устойчивости пользуется большей популярностью. Так, 17 процентов респондентов хотят не только приумножить свои деньги, но и сделать что-то хорошее со своими инвестициями.

Среди респондентов 28 процентов были довольны своей финансовой ситуацией и не планировали никаких дальнейших действий в следующем году. "Хотя отрасли и предприятия испытывают финансовые последствия из-за пандемии, многие люди сохранили сбережения, в том числе отпали расходы на отпуск. Этим объясняется удовлетворение своим финансовым положением", - комментирует исполнительный директор J.P. Morgan Asset Management Маркус Севчик.

Чуть более четверти респондентов (17 процентов) в настоящее время пользуются финансовыми консультациями. Примерно столько же граждан хотели бы получить помощь в планировании своих вложений в 2022 году.

В период с 1 по 5 декабря 2021 года было опрошено 800 граждан в возрасте 18 лет и старше из различных регионов Австрии.