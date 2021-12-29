Закон Псковской области от 29 декабря 2021 года № 2233-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят областным Собранием депутатов 23 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 47882418 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 52009554 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 4127136 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2023 года в сумме 24795552 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 46496696 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 47719634 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 47373767 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 729000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 47719634 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 1490000 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 877071 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2024 года в сумме 25394908 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей, и на 01 января 2025 года в сумме 25205707 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

Статья 2. Поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям

1. Утвердить поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2022 год в сумме 20944701 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20634580 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21200170 тыс. рублей.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов от региональных налогов, неналоговых доходов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) налоговых доходов от федеральных налогов и сборов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) региональных налогов и сборов в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) безвозмездных поступлений.

2. Установить в порядке замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Псковской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов (городских округов), поселений Псковской области по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению территориальным органом Федерального казначейства между областным и местными бюджетами, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов (городских округов) Псковской 4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2024 года в сумме 25394908 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей, и на 01 января 2025 года в сумме 25205707 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

Статья 2. Поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям

1. Утвердить поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2022 год в сумме 20944701 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20634580 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21200170 тыс. рублей.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов от региональных налогов, неналоговых доходов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) налоговых доходов от федеральных налогов и сборов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) региональных налогов и сборов в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) безвозмездных поступлений.

2. Установить в порядке замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Псковской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов (городских округов), поселений Псковской области по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению территориальным органом Федерального казначейства между областным и местными бюджетами, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов (городских округов) Псковской приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Псковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 4920018 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4579438 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5521081 тыс. рублей.

5. Утвердить в составе расходов областного бюджета объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковской области на 2022 год в сумме 10737044 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону, на 2023 год в сумме 13112226 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12495038 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону.

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Администрацией области.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 8. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2022 год в сумме 16219260 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11947649 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10975762 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем дотаций местным бюджетам из областного бюджета на 2022 год в сумме 2216367 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1622310 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1579762 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в сумме 1544332 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1472810 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1429762 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в размере 8783,13 рубля на человека, на 2023 год в размере 8473,41 рубля на человека и на 2024 год в размере 7858,19 рубля на человека, городских поселений на 2022 год в размере 1586,50 рубля на человека, на 2023 год в размере 1586,50 рубля на человека и на 2024 год в размере 1586,49 рубля на человека, сельских поселений на 2022 год в размере 2759,38 рубля на человека, на 2023 год в размере 2759,38 рубля на человека и на 2024 год в размере 2759,37 рубля на человека.

4. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

5. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 2022 год в сумме 6834325 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4513721 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3792968 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону.

6. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 2022 год в сумме 4888022 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4837044 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4835137 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.

7. Утвердить в составе расходов областного бюджета объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год в сумме 2259666 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 953991 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 747319 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону.

8. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем перечислений Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, на 2022 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20000 тыс. рублей.

9. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2022 год в сумме 880 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 583 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 576 тыс. рублей.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования и государственные гарантии Псковской области

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов государственные гарантии Псковской области не предоставляются.

3. Установить, что бюджетным полномочием по осуществлению в 2022 году государственных заимствований Псковской области в части получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета обладает Комитет по финансам Псковской области.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению 25 к настоящему Закону, на плановый период 2023 год и 2024 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов и особенности использования средств

1. Установить, что в 2022, в 2023 и в 2024 годах бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, сроком до пяти лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентов и иных платежей.

2. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном Администрацией области.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов;

3) для погашения долговых обязательств муниципальных образований Псковской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями Псковской области от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, в размере 0,1 процента годовых.

4. За несвоевременный возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им взыскиваются пени в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, за каждый день просрочки от суммы задолженности.

5. Задолженность организаций перед областным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам в случае ликвидации этих организаций вследствие признания их несостоятельными (банкротами) по решению суда подлежит списанию в порядке, установленном Администрацией области.

6. В 2022 - 2024 годах списание части реструктуризированных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным бюджетам, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации области от 29.05.2019 № 208 "О порядке проведения реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам до 01 января 2019 года".

7. Установить плату за пользование средствами областного бюджета в связи с реструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 12. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить размер социального пособия на погребение умершего в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем 6424,98 рубля.

2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в виде добровольных пожертвований государственным казенным учреждениям, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов соответствующего государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Комитетом по финансам Псковской области.

3. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

5. Установить, что Управление Федерального казначейства по Псковской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в 2022 году осуществляет полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, по перечню согласно приложению 27 к настоящему Закону.

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Псковской области осуществляет казначейское сопровождение:

1) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Псковской области по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансов по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, в порядке, установленном федеральным законодательством;

2) субсидий из областного бюджета некоммерческой организации Псковской области - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области на обеспечение их деятельности.

7. Предусмотреть расходы на реализацию мероприятий по финансированию наказов избирателей в соответствии с Законом Псковской области от 29.04.2011 № 1074-ОЗ "О наказах избирателей" на 2022 - 2024 годы:

на строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в г. Гдове на 2022 год в сумме 156546 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 218889 тыс. рублей (КБК 804 0702 021Е152390 500);

на подготовку проектно-сметной документации для медицинского вытрезвителя в г. Пскове на 2022 год в сумме 2000 тыс. рублей (КБК 801 0113 0710365090 400);

на капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области "Псковская городская поликлиника" на 2022 год в сумме 7200 тыс. рублей (КБК 831 0909 01107R3650 200);

на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию объектов больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области "Печорская районная больница" на 2022 год в сумме 20826 тыс. рублей (КБК 839 0909 011089990 400);

на реконструкцию объектов больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области "Печорская районная больница" на 2022 год в сумме 47000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 170500 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 170500 тыс. рублей (КБК 831 0909 01108R1110 400);

на строительство пристройки к МБОУ "Кузнецовская средняя образовательная школа" в дер. Кузнецовка Себежского района на 2022 год в сумме 121212 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 121212 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 62417 тыс. рублей (КБК 804 0709 021Е153770 500).

8. Образовать резерв в составе резервного фонда Администрации области на 2022 год в сумме 281532 тыс. рублей и в составе дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 339974 тыс. рублей на достижение соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и на увеличение минимального размера оплаты труда с 01.01.2022.

Статья 13. Численность государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений области

1. Администрация области, государственные учреждения области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений области, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" субъектам Российской Федерации передаются отдельные полномочия Российской Федерации, случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на субъект Российской Федерации возлагается осуществление полномочий по вопросам, ранее относящимся к вопросам местного значения и осуществляемым органами местного самоуправления.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор области М.Ю.Ведерников







