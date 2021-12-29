Новости

Наталья Сергунина: Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек 08:31
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 08:23
Депутат Рады: Россия и Украина должны создать союзное государство 08:18
Посольство РФ ответило на призыв госдепа освободить двух американцев 08:11
Новак назвал крайний срок завершения сертификации "Северного потока-2" 07:59
Под Амстердамом нашли крепость римского императора по прозвищу "Сапожок" 07:55
Названы самые разбогатевшие за 2021 год люди в России 07:49
Реконструированный участок трассы М-1 открыли для движения 07:21
В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству 06:50
В Якутске школьников перевели на удаленку из-за морозов 06:35
В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек 06:13
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом 06:05
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V" 05:28
Боевые корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход 05:24
Житель ЧАО обманом получил от администрации района 950 тысяч рублей 04:59
CNN: В США скорость распространения COVID-19 достигла рекордных показателей 04:58
Самолет Москва-Якутск сел в Тюмени из-за недомогания пассажира 04:25
ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире 04:23
Роспотребнадзор: "Омикрон" может активнее и быстрее поражать легкие 03:55
"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов для жителей ДФО 03:52
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов 03:20
СМИ: В Госдуме создается группа по защите христианских ценностей 02:46
РПЦ приветствует добровольный переход на цифровые паспорта 02:37
Эрмитаж: Реставрация раки Александра Невского займет два года 02:20
AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море 02:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 08:31
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек

Текст: Любовь Проценко

Столичные библиотеки приглашают детей и их родителей на специальную программу в новогодние праздники. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, со 2 по 7 января в 160 читальнях пройдут сотни мероприятий -творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. На все события необходима предварительная регистрация.

Наталья Сергунина: Чем интересным можно заняться в "Технограде" на ВДНХ в новогодние каникулы

"Новогодние мероприятия пройдут в 160 городских библиотеках. Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления", - рассказала заммэра.

Расписание новогодней программы и регистрация на понравившееся мероприятие - на портале "Онлайн. Библиогород", а также на mos.ru в разделе "Афиша". Дети до 14 лет могут посетить мероприятия только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест. Его вместе с документом, удостоверяющим личность, потребуется предъявить при входе. Ребята от 14 до 18 лет проходят без QR-кода и без сопровождения взрослого. О том, где получить QR-код, можно прочитать на сайте.

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2) 2 января приглашает москвичей на интерактивную программу "Новый год в разных странах". Гости смогут принять участие в творческих и познавательных занятиях. Например, сделать яркую рождественскую открытку, познакомиться с новогодними традициями народов мира, послушать сказочные истории со всего света и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой придумать и нарисовать иллюстрации к волшебной книге. Начало в 13:00. Посмотреть расписание всех мероприятий и зарегистрироваться на них можно по ссылке.

3 января в Центральной библиотеке № 52 (улица Коненкова, дом 23) состоится спектакль "Домовенок Кузя. Новогоднее приключение в одном действии". Главная героиня в канун Нового года находит у себя в комнате маленького домового. Вместе им предстоит справиться с домашними делами, подготовиться к празднику. Начало спектакля в 14:00, необходима предварительная регистрация.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год