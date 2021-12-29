Наталья Сергунина: Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек

Столичные библиотеки приглашают детей и их родителей на специальную программу в новогодние праздники. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, со 2 по 7 января в 160 читальнях пройдут сотни мероприятий -творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. На все события необходима предварительная регистрация.

"Новогодние мероприятия пройдут в 160 городских библиотеках. Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления", - рассказала заммэра.

Расписание новогодней программы и регистрация на понравившееся мероприятие - на портале "Онлайн. Библиогород", а также на mos.ru в разделе "Афиша". Дети до 14 лет могут посетить мероприятия только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест. Его вместе с документом, удостоверяющим личность, потребуется предъявить при входе. Ребята от 14 до 18 лет проходят без QR-кода и без сопровождения взрослого. О том, где получить QR-код, можно прочитать на сайте.

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2) 2 января приглашает москвичей на интерактивную программу "Новый год в разных странах". Гости смогут принять участие в творческих и познавательных занятиях. Например, сделать яркую рождественскую открытку, познакомиться с новогодними традициями народов мира, послушать сказочные истории со всего света и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой придумать и нарисовать иллюстрации к волшебной книге. Начало в 13:00. Посмотреть расписание всех мероприятий и зарегистрироваться на них можно по ссылке.

3 января в Центральной библиотеке № 52 (улица Коненкова, дом 23) состоится спектакль "Домовенок Кузя. Новогоднее приключение в одном действии". Главная героиня в канун Нового года находит у себя в комнате маленького домового. Вместе им предстоит справиться с домашними делами, подготовиться к празднику. Начало спектакля в 14:00, необходима предварительная регистрация.