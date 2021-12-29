В Туле пьяный напал на многодетного отца, гулявшего с детьми

В Туле будут судить мужчину, которому не понравились шумные игры детей и он изувечил их отца. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Драма разыгралась вечером 3 августа в поселке Косая Гора. Многодетный отец играл с детьми на детской площадке. Мимо проходил 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пьяного раздражал гвалт, поднятый детьми, а тут еще и их отец сделал ему замечание.Недовольный всем этим прохожий ударил отца детей "предметом, обладающим режущими свойствами".

Удар пришелся в лоб с левой стороны. Мужчина получил резаную, обезобразившую лицо рану. Эксперты расценили травму как тяжкий вред здоровью.

Расследование закончено, уголовное дело передано в Привокзальный суд Тулы.