Замерзший насмерть подмосковный школьник заблудился по дороге домой

Мальчик, насмерть замерзший на улице в Подмосковье, вероятнее всего, заблудился. Об этом свидетельствуют записи с камер над одной из автотрасс Дубны, их опубликовал Telegram-канал региональной прокуратуры.

Согласно данным неофициальных источников, 11-летний школьник был ребенком с особенностями развития. По одной из версий, мальчик просто сел не на тот автобус. Оказавшись в незнакомом месте, он не смог попросить о помощи прохожих. По всей вероятности, он попытался найти дорогу домой, некоторое время шел один вдоль автострады, потом вышел в поле и там заблудился. Как установили эксперты, ребенок умер от обморожения.

Ранее ГСУ СК и прокуратура начали проверку по этому факту. Назначены экспертизы, анализируются записи с камер. Также прокуроры намерены дать оценку условиям жизни мальчика в семье.