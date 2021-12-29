В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек

В Уссурийске на Владивостокском шоссе произошло ДТП с пятью пострадавшими, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Предварительно установлено, что 53-летняя женщина-водитель автомашины марки Mitsubishi Outlander выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Prius, которым управлял 38-летний житель Чугуевского района. Prius развернуло поперек проезжей части, и с ним столкнулся еще один Prius, двигавшийся в попутном направлении. За рулем иномарки находился 37-летнгий водитель, в салоне - его супруга и двое детей.

После столкновения Mitsubishi отбросило на свою полосу движения, и машина въехала в стоящий на остановке рейсовый автобус. Пассажиры не пострадали.

На амбулаторное лечение отправлены водитель и пассажир первого "Приуса". Пассажиров второго - женщину и детей - увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что стаж вождения женщины, спровоцировавшей массовое ДТП, 26 лет. В отношении нее составлены административные материалы по статьям 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", 12.24 "Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"), 12.15 КоАП РФ "Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения".

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.