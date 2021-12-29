Житель ЧАО обманом получил от администрации района 950 тысяч рублей

В мошенничестве в крупном размере обвинили жителя чукотского города Билибино. Мужчина обманом смог заработать больше 950 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый ноябре-декабре 2019 года должен был выполнить комплекс работ по инженерным изысканиям под полигон твердых коммунальных отходов по муниципальному контракту. Он предоставил в администрацию Билибинского района фиктивный отчет об исполнении задания, благодаря чему смог получить вознаграждение.

"Уголовное дело направлено в Билибинский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.