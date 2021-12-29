Кировчанин обманул иностранца на 1,5 млн рублей, притворившись девушкой

29-летний житель Кирово-Чепецка от имени девушки на сайте знакомств выманил у 60-летнего жителя Германии свыше 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в ГУ МВД по Кировской области, с заявлением в полицию обратился пострадавший немец. Он рассказал, что осенью прошлого года познакомился в Интернете с девушкой, она представилась жительницей Кирово-Чепецка.

Завязалась романтическая переписка, в ходе которой новая подруга неоднократно просила жителя Германии оказать ей финансовую помощь, в том числе - на лечение и похороны родственников. Мужчина несколько раз переводил ей деньги по указанным реквизитам: общая сумма составила 1 миллион 522 тысячи рублей.

Весной 2021 года общение закончилось, в попытках найти девушку немец обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили ее личность: оказалось, что девушка существует. Она зарегистрировалась на сайте знакомств, начала общаться с немцем. И рассказала об этом своему знакомому из Кирово-Чепецка.

Мужчина придумал схему обмана и попросил доступ к аккаунту. От лица подруги он общался с жителем Германии и просил денег, которые потом тратил на личные нужды.

В ходе допроса он во всем сознался. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.