В Кирово-Чепецке найдено тело 10-месячной девочки

В квартире одного из домов в Кирово-Чепецка утром обнаружили тело десятимесячной девочки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

В СК по Кировской области уточнили, что на момент происшествия в квартире находилась 30-летняя мать ребенка и ее сожитель. На место выехали следователи и криминалисты.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшедшего выясняются.

Свою проверку по факту случившегося начала и региональная прокуратура. В ведомстве намерены выяснить, как исполнялось законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценить действия или бездействие должностных лиц, работающих в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.