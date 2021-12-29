Менеджера управляющей компании Иркутска обвинили в подкупе сотрудника МЧС

Следственный комитет предъявил менеджеру одной из управляющих компаний Иркутской области обвинение в даче особо крупной взятки должностному лицу. Об этом сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

Как полагают следователи, несколько дней назад, 24 декабря, менеджер передал заместителю начальника отдела областного управления МЧС полтора миллиона рублей и бутылку дорогого игристого вина. За эту мзду взяткодатель просил не направлять в суд материалы проверки, свидетельствующие о том, что управляющая компания не выполнила предписание устранить нарушения правил пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре "Сильвермолл". Речь шла также о том, чтобы не закрывать ТРЦ за нарушения.

Сотрудник МЧС отказался от взятки. Менеджера задержали на месте преступления, он помещен под домашний арест, уточнили в Следственном комитете.