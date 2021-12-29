В Красноярске оценили состояние пострадавших при пожаре пациентов

Пять пациентов больницы № 20 Красноярска, пострадавшие сегодня из-за пожара, находятся в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Напомним, в среду из-за возгорания оборудования в ковидном госпитале, открытом на базе терапевтического отделения Красноярской межрайонной клинической больницы № 20, произошел пожар. Информация о нем поступила спасателям в 18 часов 34 минуты местного времени. В 18.57 пожар был локализован, а в 19.51 огонь удалось ликвидировать, рассказали в региональном управлении МЧС.

В результате ЧП пострадали пять пациентов. Часть больных эвакуировали.