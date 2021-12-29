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29.12.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

В Дагестане неизвестный поджег два полицейских автомобиля

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В городе Дагестанские Огни неизвестный поджег две машины полиции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что около шести часов утра мужчина подъехал на велосипеде к зданию ОМВД, достал канистру с горючей жидкостью, облил ею два припаркованных служебных автомобиля, поджег их и скрылся.

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"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом", - сообщает Следственный комитет Дагестана.

В ведомстве отметили, что противоправными действиями мужчины причинен значительный ущерб.

"Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, совершившего данное преступление и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается", - заявили в Следственном комитете Дагестана.

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