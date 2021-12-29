СКР "Неустрашимый" Балтийского флота вышел на испытания после ремонта

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" завершились работы по ремонту и модернизации сторожевого корабля Балтийского флота "Неустрашимый".

Один из самых знаменитых кораблей Балтийского флота, "Неустрашимый" первым в ВМФ России начал выполнять задачи по борьбе с морским пиратством, обеспечивая безопасность многих стран в Аденском заливе с сентября 2008 года, и с тех пор не раз выходил на антипиратскую вахту в районе Африканского Рога.

На плановый ремонт СКР встал в 2014 году. Как сообщили в пресс-службе завода, сроки окончания ремонта были продлены по результатам дефектации, которая выявила гораздо больший объем работ, чем планировалось.

- Главным образом работы велись по обновлению механической части корабля, - пояснил ответственный сдатчик заказа Александр Андросов. - Отремонтированы и вновь установлены форсажные двигатели. Модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы.

Корабль покинул акваторию завода и перешел в Балтийск, где началась подготовка к приемо-сдаточным испытаниям. По словам Александра Андросова, запланированы несколько выходов в море общей продолжительностью около 30 суток. За это время пройдут испытания всех комплексов и механизмов, в частности, главной энергетической установки и систем вооружения.

На борту "Неустрашимого" работают сдаточная команда завода и комиссия Балтийского флота, которая должна принять корабль после ремонта и модернизации. По завершении морских испытаний СКР будет передан ВМФ России и вернется к службе в составе Балтийского флота.

Справка "РГ"

Сторожевой корабль "Неустрашимый" был заложен в 1987 году на ПСЗ "Янтарь", вошел в состав ВМФ России в 1993 году. Корабль назвали в честь эскадренного миноносца "Неустрашимый" - первого эсминца, построенного после Великой Отечественной войны.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, за время флотской службы СКР "Неустрашимый" прошел более 120 тысяч морских миль, совершил более 30 деловых заходов и неофициальных визитов в порты иностранных государств. Он неоднократно принимал участие в международных военно-морских учениях "Балтопс", нес боевую службу в Атлантическом океане, Норвежском и Средиземном морях, участвовал в Кильской и Руанской неделях.