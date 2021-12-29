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29.12.2021 12:06
Рубрика: Культура

В Петербурге исполнители a cappella выступят с симфоническим оркестром

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Архив группы PLUSFIVE Фото: Архив группы PLUSFIVE
Фото: Архив группы PLUSFIVE

В преддверии Нового года в Петербурге состоится уникальный концерт - эксперимент. Коллектив исполнителей в жанре a cappella PLUSFIVE выступит с Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром (ГАСО) под управлением Александра Титова. Новая программа, которая прозвучит 30 декабря во дворце Белосельских-Белозерских, получила название "Новый тренд - 2022".

Фото: bolshoi.ru
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Как пояснил корреспонденту "РГ" руководитель коллектива, состоящего из пяти человек, руководитель группы PLUSFIVE Владимир Мгерян, идея совместного выступления возникла довольно случайно. Один из участников группы битбоксер Михаил Емельянов - также артист ударной группы ГАСО, и он предложил дополнить выразительные возможности человеческих голосов оркестровой музыкой. В программе вечера - кавер-версии известных хитов: от музыки Джо Дассена и Beatles до Майкла Джексона и Билли Айлиш. Программы будет состоять как из совместных номеров PLUSFIVE и ГАСО, так и отдельных выступлений каждого коллектива. Свои преимущества есть у каждого исполнительского метода.

- Конечно, до нас уже бывали выступления a cappella с оркестром, - рассуждает Владимир Мгерян, - но для себя мы обозначили название концерта как "Новый тренд", потому что мы взяли за основу самый неожиданный материал и постарались преподнести его по-иному. Новый тренд: любое смешение жанров имеет право на существование.

Совместное выступление PLUSFIVE и ГАСО пока запланировано как единичная акция. Однако не исключено, что эта практика будет продолжена - при условии, что публика оценит "Новый тренд".

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