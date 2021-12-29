В Вологодской области создали музей одного стихотворения

5 января в деревне Аникин Починок Вологодской области откроет двери первый в России дом-музей одного стихотворения: "Русский огонек" Николай Рубцов написал в 1963 году, после того как жительница деревни приютила и отогрела поэта холодной ноябрьской ночью.

Родился Николай Рубцов в Архангельской области, но большую часть жизни провел в вологодском селе Никольское. Здесь сегодня действует и единственный в России музей поэта.

... В тот морозный ноябрьский день Николай Михайлович возвращался из Москвы, где он тогда учился в Литературном институте: торопился домой увидеть дочку Лену и ее маму Генриетту. В "деревню Николу, где кончил начальную школу", Рубцов шел пешком. Сегодня это сложно представить, но преодолеть нужно было 21 километр.

А что случилось дальше, знают миллионы читателей в России и других странах мира ("Русский огонек", кстати, был недавно переведен даже на китайский):

Какая глушь! Я был один живой,

Один живой в бескрайнем

мертвом поле!

Вдруг тихий свет

(пригрезившийся, что ли?)

Мелькнул в пустыне,

как сторожевой...

Богом данный свет лился из окошка Марии Богдановой - лампа в окне деревни Аникин Починок, как стрелка компаса, вывела поэта к теплу:

Я был совсем как снежный

человек,

Входя в избу

(последняя надежда!),

И услыхал, отряхивая снег:

- Вот печь для вас и теплая

одежда...

Дальше, до Никольского, оставалось всего несколько верст... Ну а огонек жительницы Починка благодаря поэту стал бессмертным:

Спасибо, скромный русский

огонек,

За то, что ты в предчувствии

тревожном

Горишь для тех, кто в поле

бездорожном

От всех друзей отчаянно далек.

Хотя Марии Ивановны давно нет в живых, дом ее сохранился. В год 85-летия Николая Михайловича члены Рубцовского центра Санкт-Петербурга Тамара Данилова и Алексей Тищенко вместе с Тотемским музейным объединением, а также региональным отделением организации "Интеллект будущего" загорелись идеей восстановить дом. Вместе им все удалось: на средства президентского гранта в богдановской избе провели ремонт, заново сложили печку. Внучка Марии Ивановны, Алла Попова, вызвалась помочь воссоздать обстановку, а местные жители - в деревне зимуют семь человек - поддерживают "Огонек" своими заботливыми руками.

- Подходим к крылечку и видим новый веник - голик для обметания снега, а на самом крылечке продолговатый вязаный половичок. Когда же зашли в дом, ахнули! На окнах, дверях, у печки повешены занавески, стол застелен новой скатертью, и на нем стоят чашки и блюдца. Нина Леонидовна Симеха постаралась, - рассказывает "РГ" заведующая мемориальным музеем Рубцова в селе Никольское Галина Мартюкова. - Как же приятно и тепло от такой помощи! И стекло, которое было разбито в шкафу, вставлено, и двери входные отремонтированы, и скамья тоже. И появилась ручка у шкафчика. Спасибо за это Александру Николаевичу Богданову.

Сегодня в "Русском огоньке" топится печка, из трубы идет дым, а хозяева готовятся к приему туристов: на открытие музея приедут гости со всей страны. После церемонии открытия в селе Никольское снова запылает традиционный зимний Рубцовский костер - впервые c начала пандемии. Гости будут исполнять песни на стихи поэта, а кто-то даже поделится живой памятью о нем. Кстати, знаменитые строчки из "Огонька" на Вологодчине знают даже дети:

- Господь с тобой! Мы денег

не берем!

- Что ж, - говорю, - желаю вам

здоровья!

За все добро расплатимся добром,

За всю любовь расплатимся

любовью...