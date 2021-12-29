В Волгоградской области ограничили въезд грузовиков из-за снегопада

На дорогах Волгоградской области из-за обильного снегопада сложилась сложная ситуация. На въезде в региональный центр наблюдается большое скопление фур со всех направлений, сообщил заместитель начальника пресс-службы областного управления МВД Антон Корнаухов.

- Въезд грузового транспорта во избежание создания заторов ограничен. Фуры пускают с интервалом, - сказал Корнаухов.

Затор на северном направлении уже превышает по протяженности семь километров. Экипажи ГИБДД поехали в сторону Камышинского района. Они направляют большегрузный транспорт на стоянки, к придорожным кафе, убеждают водителей подождать, чтобы пробка не стала еще больше.

Во Фроловском районе полицейские стоят по трассе с включенными проблесковыми маячками, предупреждая об опасных участках и необходимости соблюдения скоростного режима.

Затруднено движение и в самом Волгограде. Как сообщили в пресс-службе мэрии, дороги раз в несколько часов обрабатывают противогололедными реагентами. За прошедшую ночь на проезжую часть нанесли около 1500 тонн песко-соляной смеси.