Дочь Бажова рассказала, как провела школьные годы в Свердловске

Тогда школа размещалась в здании на площади Обороны, или на Сенной по-старому…
Ариадна Бажова: Да. Идти приходилось далеко - тринадцать кварталов. Причем с восьми лет я добиралась одна. Помню утро: темно, снег, мороз. И далеко! Но ничего, топаешь. Во всяком случае, не страшно. Но холодно - да. Иногда я пыталась сократить путь и двигалась через реку Исеть - так получалось немножко быстрее. Но весной уже проталины, опасно, а небо синее-синее. Иду через реку и думаю: ох, если бы мама знала! Как бы мне попало!
Вы помните своих педагогов?
Ариадна Бажова: Очень хорошо! Я никогда не забуду учительницу первых классов Варвару Семеновну. Я даже помню, как она выглядит! Когда мои внуки и правнуки учились в начальной школе, я поняла, что самое главное для первой учительницы - быть доброй и понимающей, как Варвара Семеновна. Была у нас учительница физики Дарья Ивановна. Строгая и требовательная! Все ее боялись. Я-то нет, училась хорошо. А те, кто похуже, прямо дрожали. Могу рассказать смешную историю. Одна девочка из нашего класса, Людочка Поткина, неважно училась. И вот на уроке она стоит перед Дарьей Ивановной, а та ее спрашивает грозным голосом:
- Ну хорошо, если ты идешь в гору с полным ведром воды или спускаешься с горы с пустым ведром, тебе все равно?
И Людочка дрожа говорит:
- Все равно!
Вот так боялись Дарью Ивановну!
Наша школа - опытно-показательная. В ней вместе учились дети интеллигенции и рабочих фабрики. У нас не возникало никаких противоречий, разногласий, мы все дружили. А потом, когда наступил 1937 год, стало плохо. У кого-то исключили родителей из партии, у кого-то посадили в тюрьму, арестовали. А кого даже расстреляли! Эти печальные новости мы узнавали разными путями, они, конечно, очень омрачали жизнь.
А кроме уроков чем запомнилась школьная жизнь?
Ариадна Бажова: Мы ходили на заводы, помогали в детских садах.
Что вы делали на заводе?
Ариадна Бажова: Смотрели, как плавят металл, отливают что-то из чугуна, как делают колеса. Учились, вникали…
А в детском саду?
Ариадна Бажова: Подметали дорожки возле садика. Прибирали в здании, даже мыли. А еще на картошку ездили! Целыми школами нас отвозили, иногда мы сами шли: помню, до Сысерти всю дорогу, 50 километров, пешком. Стерли ноги, все несчастные пришли. А с утра на работу! Едет плуг, мы - за ним, подбираем картошку. Потом плуг уезжает, возвращается с пустым коробом, мы опять собираем. Пытались как-то себя развлечь. Говорили: если плуг придет через 20 минут, мы пойдем сегодня в кино! Тяжелая работа.
Я помню имена моих соучеников: Митя Соломеин, Миша Хабелев, Альда Мелешко. Это странно, потому что я не помню, куда очки положила. Память - удивительная вещь.
Вызывали когда-нибудь ваших родителей в школу? Ходили они на родительские собрания?
Ариадна Бажова: Поскольку я хорошо училась, не вызывали. И на собрания папа никогда не ходил, только мама. Мы все вступали в пионеры, на сборах решали важные вопросы: кому надо помочь, подтянуть тех, кто плохо учится. Пионерия - замечательное движение…
Как изменилась жизнь в школе, когда началась война?
Ариадна Бажова: Я училась тогда в 8-м классе. А в 10-м председателем совета отряда был Игорь Портнягин - такой красивый мальчик! Когда началась война, все десятиклассники - восемнадцать человек - ушли на фронт. И погибли. Все до одного! Один из них писал матери с передовой: "У нас на троих одна винтовка". Вот так они погибли, наши мальчики, красивые, хорошие, умные…
А чем занимались после восьмого класса?
Ариадна Бажова: Я пошла на ускоренные курсы. Чтобы поскорей попасть на фронт, хотела окончить 9-10-е классы за один год. Так и случилось, окончила школу и даже поступила в университет, где уже было много приезжих, эвакуированных.
Какую специальность выбрали?
Ариадна Бажова: Сначала факультет журналистики, а в аспирантуру пошла на исторический. Я рада, что училась журналистике. Мне это в жизни очень помогло. Потом я стала кандидатом исторических наук, доктором исторических наук… А школу всегда вспоминаю с удовольствием. Это было замечательное время!