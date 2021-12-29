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Рубрика: Общество

Дочь Бажова рассказала, как провела школьные годы в Свердловске

Павел Петрович Бажов не ходил на родительские собрания
Текст: Ольга Медведева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 297(8648)
В декабре 2021 года исполнилось сто лет екатеринбургской гимназии № 13. За век школа сменила пять зданий. Сначала она была опытно-показательной, на ее базе проходили учебу педагоги со всей области. В 1954-м в учебном заведении ряд предметов стали преподавать на английском языке - первыми в городе. Среди выпускников тринадцатой - художник Виталий Волович, актеры Владимир и Александр Ильины… В 1933 году в первый класс школы пришла Ариадна Бажова, младшая дочь великого сказочника. Мы поговорили с Ариадной Павловной про ее школьные годы.
Ариадна Бажова (в нижнем ряду вторая слева) с одноклассниками. Фото: Музей гимназии № 13 Ариадна Бажова (в нижнем ряду вторая слева) с одноклассниками. Фото: Музей гимназии № 13
Ариадна Бажова (в нижнем ряду вторая слева) с одноклассниками. Фото: Музей гимназии № 13

Тогда школа размещалась в здании на площади Обороны, или на Сенной по-старому…

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Ариадна Бажова: Да. Идти приходилось далеко - тринадцать кварталов. Причем с восьми лет я добиралась одна. Помню утро: темно, снег, мороз. И далеко! Но ничего, топаешь. Во всяком случае, не страшно. Но холодно - да. Иногда я пыталась сократить путь и двигалась через реку Исеть - так получалось немножко быстрее. Но весной уже проталины, опасно, а небо синее-синее. Иду через реку и думаю: ох, если бы мама знала! Как бы мне попало!

Вы помните своих педагогов?

Ариадна Бажова: Очень хорошо! Я никогда не забуду учительницу первых классов Варвару Семеновну. Я даже помню, как она выглядит! Когда мои внуки и правнуки учились в начальной школе, я поняла, что самое главное для первой учительницы - быть доброй и понимающей, как Варвара Семеновна. Была у нас учительница физики Дарья Ивановна. Строгая и требовательная! Все ее боялись. Я-то нет, училась хорошо. А те, кто похуже, прямо дрожали. Могу рассказать смешную историю. Одна девочка из нашего класса, Людочка Поткина, неважно училась. И вот на уроке она стоит перед Дарьей Ивановной, а та ее спрашивает грозным голосом:

- Ну хорошо, если ты идешь в гору с полным ведром воды или спускаешься с горы с пустым ведром, тебе все равно?

И Людочка дрожа говорит:

- Все равно!

Вот так боялись Дарью Ивановну!

Фото: РИА Новости
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Наша школа - опытно-показательная. В ней вместе учились дети интеллигенции и рабочих фабрики. У нас не возникало никаких противоречий, разногласий, мы все дружили. А потом, когда наступил 1937 год, стало плохо. У кого-то исключили родителей из партии, у кого-то посадили в тюрьму, арестовали. А кого даже расстреляли! Эти печальные новости мы узнавали разными путями, они, конечно, очень омрачали жизнь.

А кроме уроков чем запомнилась школьная жизнь?

Ариадна Бажова: Мы ходили на заводы, помогали в детских садах.

Что вы делали на заводе?

Ариадна Бажова: Смотрели, как плавят металл, отливают что-то из чугуна, как делают колеса. Учились, вникали…

А в детском саду?

Ариадна Бажова: Подметали дорожки возле садика. Прибирали в здании, даже мыли. А еще на картошку ездили! Целыми школами нас отвозили, иногда мы сами шли: помню, до Сысерти всю дорогу, 50 километров, пешком. Стерли ноги, все несчастные пришли. А с утра на работу! Едет плуг, мы - за ним, подбираем картошку. Потом плуг уезжает, возвращается с пустым коробом, мы опять собираем. Пытались как-то себя развлечь. Говорили: если плуг придет через 20 минут, мы пойдем сегодня в кино! Тяжелая работа.

Я помню имена моих соучеников: Митя Соломеин, Миша Хабелев, Альда Мелешко. Это странно, потому что я не помню, куда очки положила. Память - удивительная вещь.

Вызывали когда-нибудь ваших родителей в школу? Ходили они на родительские собрания?

Ариадна Бажова: Поскольку я хорошо училась, не вызывали. И на собрания папа никогда не ходил, только мама. Мы все вступали в пионеры, на сборах решали важные вопросы: кому надо помочь, подтянуть тех, кто плохо учится. Пионерия - замечательное движение…

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Как изменилась жизнь в школе, когда началась война?

Ариадна Бажова: Я училась тогда в 8-м классе. А в 10-м председателем совета отряда был Игорь Портнягин - такой красивый мальчик! Когда началась война, все десятиклассники - восемнадцать человек - ушли на фронт. И погибли. Все до одного! Один из них писал матери с передовой: "У нас на троих одна винтовка". Вот так они погибли, наши мальчики, красивые, хорошие, умные…

А чем занимались после восьмого класса?

Ариадна Бажова: Я пошла на ускоренные курсы. Чтобы поскорей попасть на фронт, хотела окончить 9-10-е классы за один год. Так и случилось, окончила школу и даже поступила в университет, где уже было много приезжих, эвакуированных.

Какую специальность выбрали?

Ариадна Бажова: Сначала факультет журналистики, а в аспирантуру пошла на исторический. Я рада, что училась журналистике. Мне это в жизни очень помогло. Потом я стала кандидатом исторических наук, доктором исторических наук… А школу всегда вспоминаю с удовольствием. Это было замечательное время!

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