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29.12.2021 14:37

Энергетики Ямала дарят новогоднее настроение

Заветные сладости и игрушки с папиной и маминой работы получают все дети, чьи родители трудятся в АО "Ямалкоммунэнерго". При этом ямальские энергетики не забывают и о тех детях, которые нуждаются во внимании больше всего.
Фото: Анастасия Куманева/Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Анастасия Куманева/Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Анастасия Куманева/Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

На всей территории присутствия АО "Ямалкоммунэнерго" стартовала ежегодная акция "Подарок детям". 700 новогодних подарков направлены на благотворительность в Пуровский, Надымский, Шурышкарский, Ямальский, Приуральский район, в города Лабытнанги, Муравленко, Салехард, а также село Красноселькуп. Большая часть подарков уже доставлена маленьким ямальцам, остальные будут вручены на Рождество и Старый Новый год.

Своей маленькой предновогодней историей поделилась Вита Акимова, Снегурочка из города Надым: "Я знал, что ты существуешь!", - закричал мальчишка лет пяти и повис у меня на шее, обнимая меня не только детскими руками, но и всем своим наивным и чистым сердцем. Сегодня я - Снегурочка от организации "Ямалкоммунэнерго". И очень стараюсь, чтобы каждый малыш почувствовал, прожил этот волшебный момент, когда в тёплом и уютном доме горит ёлка, когда Дедушка Мороз и Снегурка создают такую атмосферу, что действительно не сомневаешься в их существовании, а чудеса - вот они - на расстоянии вытянутой руки и распростёртой ладошки!"

Поддержка от энергетиков таких социально значимых организаций, как Центр "Доверие", Центр социальной помощи семье и детям "Домашний очаг", Детский социально-реабилитационный центр "Луч Надежды" и окружной фонд "Ямине", школы-интернат в селах Аксарка, Белоярск, Катравож, Горки и Восяхово,стала уже традицией. В общей сложности энергетики поддержали 20 социально-направленных организаций региона.

"Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Новый год всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на долгожданные перемены. Пусть сбудутся самые заветные мечты, в Ваших семьях произойдут неожиданные и радостные события, а жизнь наполнится добротой и светом! Счастья, крепкого здоровья и всего самого лучшего Вам и Вашим близким", - поздравил земляков Генеральный директор АО "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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