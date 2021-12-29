Названа причина пожара в ковидном госпитале в Красноярске

Пожар в красноярской больнице для пациентов с COVID-19 произошел из-за возгорания оборудования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в региональном минздраве.

По данным агентства, оборудование воспламенилось в реанимации "красной зоны". В то же время краевое МЧС заявило, что пожар возник не в реанимации, а в обычной палате. Часть пациентов смогла самостоятельно эвакуироваться. По информации ТАСС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки в здании.

Напомним, ранее загорелось помещение в терапевтическом корпусе больницы номер 20. Оперативно пожар удалось локализовать на площади всего пять квадратных метров, никто не погиб, но пять человек серьезно пострадали. Это пациенты госпиталя, они получили ожоги и отравление продуктами горения. Около сотни пациентов из-за ЧП пришлось эвакуировать.

На данный момент пожар потушен. В его причинах и обстоятельствах будут разбираться специалисты.