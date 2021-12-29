Тюменец на спор спилил во дворе соседа елку и пихту

Житель Тюменской области выиграл спор, но стал фигурантом уголовного дела.

"В полицию обратился 69-летний житель поселка Чугунаево. Он рассказал, что неизвестный срубил у него во дворе ель и пихту и унес", - рассказали в пресс-службе МВД.

Деревья росли уже несколько лет и круглый год радовали пожилого мужчину, но пропали в канун праздников.

Участковый вычислил, что к краже причастен безработный 23-летний сосед владельца хвойных насаждений. Молодой человек во всем сознался: он поспорил со своей девушкой, что добудет елку к новогодним праздникам. И вместо того, чтобы купить дерево, пошел на правонарушение: ночью перелез через забор на чужой участок и срубил чужую собственность.

"Правоохранители изъяли деревья, а в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Мировой суд Нижнетавдинского района оштрафовал его на пять тысяч рублей", - сообщает полиция.