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29.12.2021 11:19
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Тагиле умер ребенок, избитый сожителем матери

Текст: Татьяна Воробьева

Двухлетний мальчик, которого несколько дней назад избил сожитель его матери, скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей. 23-летнему жителю Нижнего Тагила, который подозревался в причинении вреда ребенку, будет предъявлено обвинение по более тяжкой статье, сообщил сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

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Мальчик поступил в больницу вечером 19 декабря с тяжелой черепно-мозговой травмой, которую, по данным правоохранительных органов, нанес знакомый его матери. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мужчине предъявили обвинение.

"Сначала он уверял, что ребенок сам упал и ударился. Но полиграф показал, что это не так, - говорит официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых. - Возможно, причиной жестокого обращения стало то, что мальчик помешал подозреваемому смотреть телевизор".

Все эти дни врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось - причиненная травма оказалась несовместима с жизнью.

Агрессор заключен под стражу. По информации полковника Горелых, мать умершего ребенка состоит на учете, была ранее судима за кражу. Мальчик рос в неполной семье. В день, когда его избили, родительница и ее брат, который жил с ними, были на работе, присматривать за малышом оставили приятеля женщины.

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