Замглавы района Челябинской области заподозрили в получении взятки

В Челябинской области возбудили уголовные дело в отношении замглавы Ушинского района и местного жителя. Их подозревают в получении и даче взятки, соответственно.

По данным следствия, чиновник получил пятьдесят тысяч рублей от заинтересованного лица за содействие в заключении муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, которые сопровождают уголовное дело. Специалисты собирают и закрепляют доказательства. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.