Распоряжение губернатора Рязанской области от 24 декабря 2021 года № 392-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.042020 № 127-рг, от 23.042020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.072020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от. 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28.10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от 03.11.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11:2020 № 400-рг, от 19.11.2020 № 407-рг, от 20.11.2020 № 408-рг, от 04.12.2020 № 428-рг, от 10.12.2020 № 435-рг, от 17.12.2020 № 444-рг, от 25.12.2020 № 460-рг, от 29.12.2020 № 471-рг, от 15.01.2021 № 2-рг, от 15.01.2021 № 3-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 10.02.2021 № 30-рг, от 25.02.2021 № 44-рг, от 10.03.2021 № 57-рг, от 24.03.2021 № 74-рг, от 31.03.2021 № 83-рг, от 08.04.2021 № 94-рг, от 16.04.2021 № 105-рг, от 30.04.2021 № 121-рг, от 21.05.2021 № 135-рг, от 04.06.2021 № 144-рг, от 16.06.2021 № 152-рг, от 30.06.2021 № 166-рг, от ,12.07.2021 № 186-рг, от 15.07.2021 № 191-рг, от 29.07.2021 № 208-рг, от 12.08.2021 № 221-рг, от 26.08.2021 № 241-рг, от 10.09.2021 № 256-рг, от 22.09.2021 № 267-рг, от 24.09.2021 № 273-рг, от 08.10.2021 № 294-рг, от 14.10.2021 № 299-рг, от 22.10.2021 № 309-рг, от 28.10.2021 № 316-рг, от 29.10.2021 № 319-рг, от 03.11.2021 № 323-рг, от 11.11.2021 № 328-рг, от 03.12.2021 № 354-рг, от 13.12.2021 № 365-рг) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции: "Установить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции с 28 декабря 2021 года по 17 января 2022 года";

2) в пункте 8:

в абзаце первом слова "с 14 по 27 декабря 2021 года" заменить словами "с 28 декабря 2021 года по 17 января 2022 года";

абзацы третий - пятый признать утратившими силу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Временно, с 28 декабря 2021 года по 17 января 2022 года, приостановить в муниципальных образованиях на территории Рязанской области согласно перечню, указанному в приложении № 6 к настоящему распоряжению, деятельность предприятий общественного питания в период с 3-00 до 6-00, за исключением обслуживания на вынос.";

3) в абзаце третьем пункта 12.1 слова "и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев" исключить;

4) в абзаце втором пункта 16, абзаце втором подпункта 1 пункта 41 слова "с 30 октября по 7 ноября 2021 года" заменить словами "с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года";

5) абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

"организовать внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев каникулы с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;";

6) в пункте 25:

абзац шестой признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"организовать групповое предоставление услуг гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению, в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках малыми группами (не более 5 человек) при наличии у таких граждан, а также у работников, задействованных в проведении группового предоставления услуг:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию. (COVID-19);

либо справки медицинской организации, подтверждающей получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо справки медицинской организации, подтверждающей, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты, их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.".

7) пункт 40 признать утратившим силу;

8) в приложении № 6 слова "Правительства Рязанской области" заменить словами "Губернатора Рязанской области".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 2 пункта 1, которые вступают в силу с 28 декабря 2021 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







