СМИ: С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство

Совершенно новая зенитная система С-550 прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство, сообщил ТАСС источник, близкий к Минобороны РФ. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

- Это абсолютно новая, не имеющая аналогов мобильная система стратегической ПРО. Она способна сбивать космические аппараты, боевые блоки баллистических ракет и гиперзвуковые цели, - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что с заступлением С-550 на боевое дежурство ВКС России выстроили глубоко эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны: начиная от работающего на малых высотах комплекса "Панцирь" и заканчивая системой космического перехвата С-550.

Стоит отметить, что С-550 установила как минимум еще один рекорд: впервые о ее существовании было объявлено 9 ноября - в ходе военного совещания в Сочи Владимир Путин упомянул С-550 среди боевых систем, чьи поставки в войска имеют особо важное значение. Полтора месяца спустя стало известно, что комплекс уже стоит на боевом дежурстве.

По данным и открытых источников С-550 создана с использованием наработок по советской стратегической системе ПРО С-225 и ее аналогам. В отличие от С-500 "Прометей", которая является комбинированным комплексом атмосферного и заатмосферного перехвата, С-550 предназначена исключительно для борьбы с целями в ближнем космосе.