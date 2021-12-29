Закон Томской области от 28 декабря 2021 года № 135-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательной Думой 22 декабря 2021 года Томской области постановлением № 99

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 21 295 384,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 20 451 765,5 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 769 424,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 21 295 384,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 22 452 158,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 21 571 469,3 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 812 837,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23 727 157,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 22 848 162,6 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 812 837,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 22 452 158,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23 727 157,3 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить в бюджете Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов поступление доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств Томской области, возникающих при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас

Установить, что:

1. В составе расходов бюджета Фонда в 2022 году формируется нормированный страховой запас в сумме 2 571 837,6 тыс. рублей (в том числе за счет остатка средств нормированного страхового запаса по состоянию на 1 января 2022 года), в том числе на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 82 622,5 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования.

2. Утвердить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Томской области, на 2022 год в размере 0,93 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон является поступление субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, получаемых в процессе исполнения бюджета Фонда сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляемых на увеличение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин







