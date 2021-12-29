Закон Тверской области от 28 декабря 2021 года № 83-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Тверской области 24 декабря 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Тверской области (далее - областной бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 87 000 035,5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 88 337 501,2 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 337 465,7 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 и 2024 годы:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 87 533 459,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 94 447 418,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 94 594 355,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 900 000 тыс. руб., на 2024 год в сумме 100 341 678,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 842 507,2 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 7 060 895,9 тыс. руб., на 2024 год в сумме 5 894 260,1 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 23 983 868,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 21 639 779,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 25 357 615,9 тыс. руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 21 492 290,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 20 520 177,3 тыс. руб., в 2024 году в сумме 20 599 435,5 тыс. руб.

5. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области и бюджетами муниципальных образований Тверской области (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4

Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 5

Учесть в областном бюджете прогнозируемые доходы областного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 6

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

4. Утвердить объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ Тверской области и непрограммных направлений деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 9 к настоящему закону.

Статья 7

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Тверской области, на 2022 год в сумме 7 626 380,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 7 799 137,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 7 987 063,8 тыс. руб. согласно приложению 10 к настоящему закону.

Статья 8

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2022 год в сумме 9 357 587,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме 10 515 555,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 13 456 974 тыс. руб., в том числе:

1) в части объектов государственной собственности Тверской области на 2022 год в сумме 7 714 190,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 9 285 973,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 12 167 120,8 тыс. руб.;

2) в части объектов муниципальной собственности на 2022 год в сумме 1 643 397,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 229 581,9 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 289 853,2 тыс. руб.

Статья 9

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2022 год в сумме 634 069,6 тыс. руб. согласно приложению 11 к настоящему закону.

Статья 10

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области на 2022 год в сумме 13 225 900,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 16 685 598,9 тыс. руб., на 2024 год в сумме 21 993 712,9 тыс. руб., в том числе на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2022 год в сумме 857,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 857,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 857,3 тыс. руб.

Статья 11

1. Установить, что средства единой субвенции, поступающие из федерального бюджета в 2022 году в сумме 123 005,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 135 942,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 140 864 тыс. руб., направляются:

1) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в 2022 году в сумме 119,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 118,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 118,5 тыс. руб.;

2) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 2022 году в сумме 78,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 77,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 77,7 тыс. руб.;

3) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2022 году в сумме 57 488,5 тыс. руб., в 2023 году в сумме 65 923,2 тыс. руб., в 2024 году в сумме 68 482,5 тыс. руб.;

4) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в 2022 году в сумме 134 тыс. руб., в 2023 году в сумме 134 тыс. руб., в 2024 году в сумме 134 тыс. руб.;

5) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2022 году в сумме 38 259,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 42 377,2 тыс. руб., в 2024 году в сумме 44 384,1 тыс. руб.;

6) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в 2022 году в сумме 13 988,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 14 373,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 14 728,4 тыс. руб.;

7) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 2022 году в сумме 1 677,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1 677,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1 677,9 тыс. руб.;

8) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования в 2022 году в сумме 11 260,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 11 260,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 11 260,9 тыс. руб.

2. Установить, что средства, поступающие в областной бюджет в виде субвенций (за исключением единой субвенции), направляются:

1) на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, в 2022 году в сумме 30 316,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 31 291,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 32 346,7 тыс. руб.;

2) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2022 году в сумме 4 855,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 330,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 295,8 тыс. руб.;

3) на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 2022 году в сумме 14 675,4 тыс. руб., в 2023 году в сумме 15 718,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 15 676,6 тыс. руб.;

4) на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в 2022 году в сумме 332 184 тыс. руб., в 2023 году в сумме 323 297,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 339 836,3 тыс. руб.;

5) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 2022 году в сумме 7 569,3 тыс. руб., в 2023 году в сумме 6 939,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 7 070,8 тыс. руб.;

6) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в 2022 году в сумме 5 761,8 тыс. руб., в 2023 году в сумме 4 656,6 тыс. руб., в 2024 году в сумме 5 286 тыс. руб.;

7) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в 2022 году в сумме 19 086,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 17 679,8 тыс. руб., в 2024 году в сумме 19 556 тыс. руб.;

8) на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в 2022 году в сумме 80 339,3 тыс. руб., в 2023 году в сумме 83 550,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 86 893,7 тыс. руб.;

9) на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в 2022 году в сумме 18,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 18,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 19,5 тыс. руб.;

10) на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2022 году в сумме 861 572,3 тыс. руб., в 2023 году в сумме 861 457,2 тыс. руб., в 2024 году в сумме 861 457,2 тыс. руб.;

11) на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в 2022 году в сумме 301 431 тыс. руб., в 2023 году в сумме 301 431 тыс. руб., в 2024 году в сумме 301 431 тыс. руб.;

12) на увеличение площади лесовосстановления в 2022 году в сумме 9 868,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 9 208,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 9 190,8 тыс. руб.;

13) на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в 2022 году в сумме 51 772,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 51 772,6 тыс. руб., в 2024 году в сумме 51 772,6 тыс. руб.;

14) на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в 2022 году в сумме 7 564,3 тыс. руб., в 2023 году в сумме 9 762 тыс. руб., в 2024 году в сумме 26 345,5 тыс. руб.;

15) на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2022 год в сумме 310 348,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 321 196,5 тыс. руб., на 2024 год в сумме 332 478,3 тыс. руб.;

16) на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2022 году в сумме 1 188 650,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1 219 634 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1 274 019,9 тыс. руб.;

17) на улучшение экологического состояния гидрографической сети в 2022 году в сумме 20 355,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 34 229,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 35 429,4 тыс. руб.;

18) на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в 2022 году в сумме 5 190,5 тыс. руб.

Статья 12

Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

Статья 13

Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

Статья 14

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации передать Управлению Федерального казначейства по Тверской области в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам и источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 15

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 16

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Тверской области:

1) на 2022 год в размере 11 298,35 руб.;

2) на 2023 год в размере 11 298,35 руб.;

3) на 2024 год в размере 11 298,35 руб.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Тверской области (далее - муниципальные районы), муниципальных округов Тверской области (далее - муниципальные округа), городских округов Тверской области и городских округов Тверской области с внутригородским делением (далее - городские округа, городские округа с внутригородским делением):

1) на 2022 год в сумме 4 973 083 тыс. руб.;

2) на 2023 год в сумме 4 973 083 тыс. руб.;

3) на 2024 год в сумме 4 973 083 тыс. руб.

3. Установить, что на основании закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением):

1) заменяется дополнительными нормативами отчислений в бюджеты указанных муниципальных образований от налога на доходы физических лиц:

а) в 2022 году сумма 3 930 537 тыс. руб.;

б) в 2023 году сумма 4 054 258 тыс. руб.;

в) в 2024 году сумма 4 143 998 тыс. руб.;

2) в форме дотаций из областного бюджета бюджетам указанных муниципальных образований предоставляется:

а) в 2022 году сумма 1 042 546 тыс. руб.;

б) в 2023 году сумма 918 825 тыс. руб.;

в) в 2024 году сумма 829 085 тыс. руб.

4. Установить в отношении налога на доходы физических лиц в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, не превышающей 5 миллионов рублей, нормативы отчислений для зачисления в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 15, 16, 17 к настоящему закону соответственно.

5. Установить в отношении налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, нормативы отчислений для зачисления в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 18, 19, 20 к настоящему закону соответственно.

Статья 17

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Тверской области (далее - сельские поселения) по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год в размере 2 278,84 руб.;

2) на 2023 год в размере 2 278,84 руб.;

3) на 2024 год в размере 2 278,84 руб.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Тверской области (далее - городские поселения) по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год в размере 2 278,84 руб.;

2) на 2023 год в размере 2 278,84 руб.;

3) на 2024 год в размере 2 278,84 руб.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) Тверской области:

1) на 2022 год в сумме 127 068,6 тыс. руб.;

2) на 2023 год в сумме 127 068,6 тыс. руб.;

3) на 2024 год в сумме 126 378,0 тыс. руб.

Статья 18

1. Установить в 2022 - 2024 годах уровень расчетных налоговых доходов бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских районов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году в размере тридцатикратного среднего уровня расчетных налоговых доходов бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских районов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

2. Установить в 2022 - 2024 годах уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году в размере сорокакратного среднего уровня расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

Статья 19

Утвердить объем дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета:

1) на 2022 год в сумме 727 790,5 тыс. руб., в том числе: размер первой части - 291 370,3 тыс. руб.;

размер второй части - 436 420,2 тыс. руб.;

2) на 2023 год в общей сумме 738 274,1 тыс. руб.;

3) на 2024 год в общей сумме 738 964,7 тыс. руб.

Распределение второй части дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов утверждается Правительством Тверской области.

Статья 20

Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных округов и городских округов из областного бюджета согласно приложению 21 к настоящему закону.

Статья 21

Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации согласно приложению 22 к настоящему закону.

Статья 22

1. Утвердить размеры нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2022 год согласно приложению 23 к настоящему закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему закону.

2. Утвердить размеры нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2022 год согласно приложению 25 к настоящему закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 26 к настоящему закону.

Статья 23

Утвердить в составе расходов областного бюджета размер резервного фонда Правительства Тверской области в 2022 году в сумме 345 955,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 324 522,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 79 818,9 тыс. руб.

Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из резервного фонда Правительства Тверской области, между муниципальными образованиями утверждается нормативными правовыми актами Правительства Тверской области.

Статья 24

Утвердить расходы областного бюджета в части мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2022 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2023 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2024 год в сумме 40 000 тыс. руб.

Статья 25

1. Утвердить объем средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на создание, реконструкцию и эксплуатацию имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городском округе городе Твери в Тверской области, на 2022 год в сумме 4 272 тыс. руб., на 2023 год в сумме 172 998 тыс. руб., на 2024 год в сумме 334 154 тыс. руб.

2. Утвердить объем средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, на 2022 год в сумме 1 169 416,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 2 042 048,7 тыс. руб., на 2024 год в сумме 2 462 591 тыс. руб.

3. Утвердить объем средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований для направления на цели, установленные условиями реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, на 2022 год в сумме 16 890,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 880 924,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 3 874 636 тыс. руб.

4. Утвердить объем средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на 2022 год в сумме 270 307,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 883 425,3 тыс. руб.

5. Использование (перераспределение) бюджетных ассигнований, указанных в частях 1-4 настоящей статьи, осуществляется по решению Правительства Тверской области, в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Тверской области.

Статья 26

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей ("Детский бюджет"), на 2022 год в сумме 26 138 797,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 26 042 634,9 тыс. руб., на 2024 год в сумме 25 186 775,3 тыс. руб. согласно приложению 27 к настоящему закону.

Статья 27

1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Тверской области и государственной программой Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

2) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с трудоустройством инвалидов и оборудованием (оснащением) рабочих мест для инвалидов, в рамках государственной программы Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

3) субсидии в целях возмещения работодателям затрат, связанных с организацией стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы, в рамках государственной программы Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

4) субсидии в целях возмещения работодателям затрат, связанных с созданием условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, в рамках государственной программы Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

5) субсидии работодателям в целях возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в рамках государственной программы Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

6) субсидии работодателям в целях возмещения затрат, связанных с привлечением высококвалифицированных трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

7) субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

8) субсидии специализированным предприятиям по вопросам похоронного дела в целях возмещения затрат по доставке тел умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, с места смерти для судебно-медицинского исследования, предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

9) субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

10) субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, в рамках государственной программы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

11) субсидии организациям водного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда отдельным категориям граждан, в рамках государственной программы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

12) субсидии работодателям на возмещение расходов, связанных с проведением стажировки граждан в рамках заключенных социальных контрактов на оказание государственной социальной помощи, в рамках государственной программы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

13) субсидии юридическим лицам на реализацию закона Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом";

14) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному билету на территории Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020 - 2028 годы;

15) субсидии организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020 - 2028 годы;

16) субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО "Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель" в рамках государственной программы Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

17) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018 - 2024 годы;

18) субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготы по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами многодетной семье, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие демографической и семейной политики Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

19) субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с производством и формированием комплектов школьной формы для детей из многодетных семей Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие демографической и семейной политики Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

20) субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат по страхованию автотранспорта для многодетных семей в Тверской области в рамках государственной программы Тверской области "Развитие демографической и семейной политики Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

21) гранты в форме субсидий социальным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, предусмотренные государственной программой Тверской области "Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

22) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты на территории Тверской области, на возмещение части затрат в связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, в рамках государственной программы Тверской области "Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

23) субсидии юридическим лицам в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на капитальные вложения в рамках реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины на территории Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Лесное хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Правительством Тверской области.

3. В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются в соответствии с решениями Губернатора Тверской области или Правительства Тверской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Тверской области, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящей части.

Статья 28

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы;

2) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

3) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

4) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

5) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области" на 2019 - 2024 годы;

6) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Государственное управление и гражданское общество Тверской области" на 2018 - 2024 годы;

7) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2021 - 2026 годы;

8) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

9) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области" на 2021 - 2026 годы;

10) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области" на 2018 - 2024 годы;

11) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2021 - 2026 годы;

12) субсидии автономной некоммерческой организации по культурно-нравственному воспитанию детей и молодежи "Тверской вектор" на обеспечение деятельности мультимедийного исторического парка "Россия - моя история".

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Правительством Тверской области.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются в соответствии с решениями Губернатора Тверской области или Правительства Тверской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Тверской области, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящей части.

4. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в целях социальной поддержки семей при рождении детей предоставить в 2022 - 2024 годах Фонду Губернатора Тверской области "Созидание" государственную преференцию в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим законом, в виде субсидии некоммерческим организациям на формирование подарочных наборов детских принадлежностей для новорожденных детей в рамках государственной программы Тверской области "Развитие демографической и семейной политики Тверской области" на 2020 - 2025 годы.

Размер указанной государственной преференции рассчитывается исходя из стоимости подарочного набора И 350 руб. и прогнозируемого количества формирования подарочных наборов детских принадлежностей для новорожденных детей.

Определить, что в случае образования экономии, сложившейся в результате фактически произведенных расходов при формировании подарочных наборов детских принадлежностей для новорожденных детей, средства экономии направляются на те же цели в текущем году.

Порядок предоставления указанной субсидии из областного бюджета устанавливается Правительством Тверской области.

Статья 29

1. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются Министерством финансов Тверской области из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, на срок до пяти лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов:

1) в 2022 году в сумме до 220 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 20 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 200 000 тыс. руб.;

2) в 2023 году в сумме до 220 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 20 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 200 000 тыс. руб.;

3) в 2024 году в сумме до 220 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 20 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 200 000 тыс. руб.

2. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

3. Установить в 2022 - 2024 годах плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с порядком, установленным Правительством Тверской области.

Статья 30

Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из областного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат перечислению в областной бюджет.

Статья 31

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2023 года в размере 14 000 974,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в валюте Российской Федерации в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2022 год в сумме 21 300 тыс. руб.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2024 года в размере 22 783 928,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в валюте Российской Федерации в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2023 год в сумме 450 000 тыс. руб.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2025 года в размере 26 953 185,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в валюте Российской Федерации в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2024 год в сумме 450 000 тыс. руб.

Статья 32

1. Министерство финансов Тверской области вправе привлекать кредиты от кредитных организаций в общей сумме, не превышающей лимита заимствований в кредитных организациях, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год.

2. На основании распоряжений Правительства Тверской области, предусматривающих проведение конкурентных процедур на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов областному бюджету Тверской области, Министерство финансов Тверской области заключает данные государственные контракты с кредитными организациями на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого Тверской области, не может превышать лимита заимствований в кредитных организациях, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с даты привлечения кредита;

3) цели использования кредита - финансирование дефицита областного бюджета, погашение долговых обязательств Тверской области и пополнение в течение финансового года остатков средств на счете бюджета Тверской области.

3. Министерство финансов Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по подразделу "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга".

Статья 33

1. Тверская область вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

2. Министерство финансов Тверской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Тверской области из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 34

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 28 к настоящему закону.

Статья 35

Установить, что остатки средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2022 года:

1) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Тверской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, могут направляться в 2022 году на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае наличия соответствующих бюджетных обязательств, на основании предложений главных распорядителей средств областного бюджета;

2) в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, могут направляться в 2022 году на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае наличия соответствующих бюджетных обязательств на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на основании предложений главных распорядителей средств областного бюджета;

3) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, могут направляться в 2022 году на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае наличия соответствующих бюджетных обязательств, на основании предложений главных распорядителей средств областного бюджета;

4) в объеме остатков средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2022 года могут направляться на покрытие в 2022 году временных кассовых разрывов в случае их возникновения в ходе исполнения областного бюджета.

Статья 36

1. Заключение и оплата получателями средств областного бюджета государственных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, с учетом принятых и неисполненных обязательств.

2. Получатель средств областного бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно от цены государственного контракта (договора) - по государственным контрактам (договорам):

а) об оказании услуг связи;

б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;

в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;

г) об участии в семинарах;

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;

е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;

ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;

з) на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях Тверской области;

и) на приобретение путевок для детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения Тверской области, и для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

к) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

л) по договорам обязательного государственного страхования жизни и здоровья государственных гражданских служащих Тверской области;

м) по договорам на обследование и (или) лечение в лечебно-профилактических учреждениях за пределами Тверской области при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи населению, в том числе приобретение расходных материалов, имплантантов;

н) по расходам, связанным с участием в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;

о) по расходам, связанным с организацией и проведением органами государственной власти Тверской области международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий;

п) по государственным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

подготовка рыбоводно-биологических обоснований;

проведение лабораторных исследований и испытаний;

изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;

изготовление межевого плана;

изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;

чертеж градостроительного плана земельного участка;

оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений; оплата услуг субъектов естественных монополий;

р) приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере до 100 процентов включительно от цены государственного контракта (договора) (если иное не предусмотрено законодательством) по государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций - в соответствии с решением Правительства Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, государственного органа Тверской области, устанавливающим право соответственно исполнительного органа государственной власти Тверской области или государственного казенного учреждения Тверской области, законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области, государственного органа Тверской области предусматривать в государственном контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа;

3) в размере, не превышающем 90 процентов от цены государственного контракта (договора) (если иное не установлено законодательством), при наличии в указанном государственном контракте (договоре), а также в контракте (договоре), заключаемом в рамках его исполнения, условия об осуществлении казначейского сопровождения указанных авансовых платежей в соответствии с решением Правительства Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, государственного органа Тверской области, устанавливающим право соответственно исполнительного органа государственной власти Тверской области или государственного казенного учреждения Тверской области, законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области, государственного органа Тверской области предусматривать в государственном контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа;

4) в размере, не превышающем 30 процентов цены государственного контракта (договора), - по государственным контрактам (договорам) на приобретение бланков исполнительных листов;

5) в размере, не превышающем 30 процентов цены государственного контракта (договора), по остальным государственным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением Правительства Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, государственного органа Тверской области, устанавливающим право соответственно исполнительного органа государственной власти Тверской области или государственного казенного учреждения Тверской области, законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области, государственного органа Тверской области предусматривать в государственном контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

3. Государственные бюджетные учреждения Тверской области и государственные автономные учреждения Тверской области при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать:

1) авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от цены контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

2) авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от цены контракта (договора) (если иное не предусмотрено законодательством) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций - в соответствии с решением Правительства Тверской области, устанавливающим право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа;

3) авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов цены контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением Правительства Тверской области, устанавливающим право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

Статья 37

Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, предоставляемые из областного бюджета:

1) средства, в отношении которых нормативными правовыми (правовыми) актами Правительства Тверской области принято решение об осуществлении казначейского сопровождения:

а) субсидии, в том числе гранты в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным учреждениям Тверской области и государственным автономным учреждениям Тверской области), индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее - контракт (договор)), заключаемым получателями субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, и бюджетных инвестиций, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также получателями взносов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы;

г) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000 тыс. руб. и более государственными заказчиками для государственных нужд Тверской области;

д) авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 50 000 тыс. руб. и более государственными бюджетными учреждениями Тверской области и государственными автономными учреждениями Тверской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Тверской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

е) авансовые платежи по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в подпунктах "в" - "д" настоящего пункта государственных контрактов, контрактов (договоров);

2) средства, которые в 2020, 2021 годах перечислялись на лицевой счет, открытый в Министерстве финансов Тверской области, предназначенный для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, получателю субсидии по соглашению, исполнителю (подрядчику, поставщику) по государственному контракту, соисполнителю по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителем и соисполнителями в рамках исполнения указанных в настоящем пункте государственных контрактов, до полного исполнения соглашений о предоставлении субсидий, государственных контрактов, договоров о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым получателями субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, указанными в пунктах 5, 6 настоящей статьи, источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии;

4) авансовые платежи по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пункте 3 настоящей статьи контрактов (договоров);

5) субсидии Фонду развития промышленности Тверской области на обеспечение его деятельности, в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда", на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство";

6) субсидия Фонду капитального ремонта Тверской области на обеспечение его деятельности в виде имущественного взноса.

Статья 38

Губернатор Тверской области, органы государственной власти Тверской области, государственные органы Тверской области не вправе принимать в 2022 году решения об увеличении численности государственных гражданских служащих, работников государственных казенных учреждений Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций государственных органов Тверской области и органов государственной власти Тверской области, обусловленных изменением федерального законодательства и законодательства Тверской области, а также в случае формирования регионального проектного офиса.

Статья 39

В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета, в соответствии с решениями руководителя Министерства финансов Тверской области без внесения изменений в настоящий закон по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших от некоммерческих организаций в областной бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели;

3) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года средств дорожного фонда Тверской области, не использованных в отчетном финансовом году;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований местного бюджета на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципальных образований на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году;

5) при утверждении федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Российской Федерации распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету, и (или) заключения с федеральными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из федерального бюджета областному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

6) при заключении соглашений с некоммерческими организациями о предоставлении целевых средств областному бюджету;

7) в случае внесения изменений в государственную программу Тверской области "Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области" на 2019 - 2024 годы в части увеличения (уменьшения) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках заключенных соглашений о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

8) при перераспределении бюджетных ассигнований между главным администратором и администратором (администраторами), между администраторами и (или) по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Тверской области;

9) при внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, а также при внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказами Министерства финансов Российской Федерации;

10) при перераспределении бюджетных ассигнований органа государственной власти Тверской области или государственного органа Тверской области, не включенных в государственные программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных соответствующему органу государственной власти Тверской области или государственному органу Тверской области по непрограммным расходам;

11) при перераспределении бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных органу государственной власти Тверской области или государственному органу Тверской области, на сумму средств, необходимую для оплаты экспертизы в целях защиты интересов Тверской области;

12) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Тверской области на основании решений Правительства Тверской области в размере субсидий (иных межбюджетных трансфертов), в отношении которых не заключено соглашение об их предоставлении из областного бюджета в установленные законодательством сроки, за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области, бюджетных ассигнований в рамках соглашений о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета и бюджетных ассигнований в рамках соглашений о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Статья 40

1. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячных денежных выплат, предусмотренных законами Тверской области от 29.12.2004 № 80-ЗО "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий", от 29.12.2004 № 84-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны", от 11.12.2007 № 154-ЗО "О ветеранах труда Тверской области", равным 1,058.

2. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной законом Тверской области от 22.02.2005 № 12-ЗО "О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)", равным 1,058.

3. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячных пособий, предусмотренных законом Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО "О государственной социальной помощи в Тверской области", за исключением ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом, на проезд к месту лечения, равным 1,058.

4. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной законом Тверской области от 20.09.2001 № 173-ОЗ-2 "Об основах деятельности по опеке и попечительству", равным 1,058.

5. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной статьей 1 закона Тверской области от 27.11.2003 № 76-ЗО "О регулировании отдельных вопросов, связанных с приемными семьями", равным 1,058.

6. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной абзацем первым части 1 статьи 9 закона Тверской области от 28.12.2006 № 149-ЗО "О патронате", равным 1,058.

7. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячной пожизненной выплаты лицам, удостоенным наград Тверской области, указанным в абзацах восьмом - двадцать шестом пункта 2 статьи 11 закона Тверской области от 14.03.2003 № 13-ЗО "О наградах и поощрениях в Тверской области", равным 1,058.

8. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 79-ЗО "О пособии на ребенка гражданам, имеющим детей", равным 1,058.

9. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячного базового пособия многодетным семьям, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке", равным 1,058.

10. Установить с 1 января 2022 года размер индексации материнского (семейного) капитала, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке", право на распоряжение которым наступит 1 января 2023 года, равным 1,058.

11. Проиндексировать с 1 января 2022 года на 4,0 процента:

1) размеры ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям в соответствии с законом Тверской области от 25.02.2005 № 16-ЗО "О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности";

2) размеры окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Тверской области;

3) размеры должностных окладов работников органов государственной власти Тверской области и государственных органов Тверской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Тверской области.

Статья 41

Органы государственной власти Тверской области и Контрольно-счетная палата Тверской области осуществляют контроль за исполнением местных бюджетов в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством.

Статья 42

Установить, что при осуществлении бюджетных и налоговых правоотношений бюджеты муниципальных образований Тверской области, в отношении которых после 1 ноября 2021 года приняты соответствующие законы Тверской области о преобразовании муниципальных образований Тверской области, учитываются в соответствии со статусом таких муниципальных образований, существующим до принятия таких законов.

Статья 43

Установить, что исполнение областного бюджета в 2022 году осуществляется с учетом положений Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году".

Статья 44

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







