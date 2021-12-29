Закон Тверской области от 28 декабря 2021 года № 84-ЗО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Тверской области 24 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области (далее - ТФОМС Тверской области) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Тверской области в сумме 18 515 426,5 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 975 680,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Тверской области в сумме 18 675 434,6 тыс. руб.;

3) объем дефицита бюджета ТФОМС Тверской области в сумме 160 008,1 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Тверской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Тверской области:

на 2023 год в сумме 19 517 542 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 959 822 тыс. руб.;

на 2024 год в сумме 20 658 359,2 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20 081 946,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Тверской области на 2023 год в сумме 19 517 542 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 20 658 359,2 тыс. руб.

Статья 2. Доходы бюджета ТФОМС Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что доходы бюджета ТФОМС Тверской области формируются:

1) на 2022 год в объемах согласно приложению 1 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в объемах согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджета ТФОМС Тверской области

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 18 425 022,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 19 427 138,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 20 567 955,3 тыс. руб.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 957 966,1 тыс. руб., на 2023 год в сумме 957 966,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 957 966,1 тыс. руб.

3. Установить, что ТФОМС Тверской области направляет бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов на финансовое возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости оказанной медицинской помощи лицам, застрахованным на территории Тверской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС Тверской области на 2022 год

Установить источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС Тверской области на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Тверской области

1. Установить, что субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета ТФОМС Тверской области сверх утвержденных настоящим законом, направляются на увеличение расходов бюджета ТФОМС Тверской области соответственно целям предоставления субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий закон.

2. Установить, что дополнительными основаниями к установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Тверской области без внесения изменений в настоящий закон являются:

1) внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета ТФОМС Тверской области в текущем финансовом году между видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов в разделах "Здравоохранение" и "Общегосударственные вопросы";

3) поступление доходов на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьей 1 настоящего закона;

4) остатки средств бюджета ТФОМС Тверской области (за исключением указанных в пункте 5 настоящей части), не использованные на начало текущего финансового года и не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляемые в текущем финансовом году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

5) остатки средств бюджета ТФОМС Тверской области, не использованные на начало текущего финансового года, на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, подлежащие направлению в текущем финансовом году на те же цели.

Статья 7. Нормированный страховой запас ТФОМС Тверской области

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса ТФОМС Тверской области (далее - нормированный страховой запас) на 2022 год в сумме 3 143 001 тыс. руб., на 2023 год в сумме 3 082 978,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 3 195 181,4 тыс. руб.

2. Средства нормированного страхового запаса направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Тверской области, в размере 0,8% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







