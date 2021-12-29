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29 декабря 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 29 декабря 2021 года № 967-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 29 декабря 2021 г.
Опубликован 29 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

В Тюменской области отменили QR-коды в кино и фитнес-центрах

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.9 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения периода деятельности танцплощадок, дискотек, а также деятельности ночных клубов, установленные настоящим пунктом, не распространяются на танцплощадки, дискотеки, ночные клубы при условии соблюдения требований, установленных пунктом 21 настоящего постановления.".

1.2. В подпункте 5.1 пункта 5, подпунктах 16.1-16.3 пункта 16, подпунктах 17.1-17.4 пункта 17, пункте 21 слово "вакцинацию" в соответствующем падеже заменить словами "вакцинацию (ревакцинацию)" в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения времени оказания услуг общественного питания, установленные настоящим пунктом, не распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания, при условии соблюдения требований, установленных пунктом 21 настоящего постановления.".

1.4. В пункте 21 слова "пунктах 22, 23" заменить словами "пункте 23".

1.5. Пункт 22 признать утратившим силу.

1.6. В пункте 23:

в абзаце четырнадцатом пунктуационный знак "точка" заменить пунктуационным знаком "точка с запятой";

дополнить абзацами следующего содержания:

"театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков;

объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий;

спортивных объектов для предоставления указанным гражданам спортивно-оздоровительных услуг (физкультурно-оздоровительных услуг) физкультурно-спортивными организациями, в том числе фитнес-центрами (студиями), спортивными клубами, иными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере физической культуры и спорта;

аквапарков, СПА-комплексов, саун, термальных источников, банно-оздоровительных комплексов, бань, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности.".

2. Положения подпунктов 1.1, 1.3-1.6 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 30 декабря 2021 года.

Губернатор области А.В.Моор



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