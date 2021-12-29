Ударный дрон "Орион" научили охотиться за вертолетами

Новейший российский ударный беспилотник "Орион" научили противодействовать внезапным атакам вертолетов и беспилотников.

Ударный дрон "Орион" пополняет номенклатуру боеприпасов и учится не только поражать наземные цели, но и работать по воздушным мишеням.

Как рассказали в Госкорпорации "Ростех", в ходе испытаний новейших боеприпасов беспилотник уничтожил автономные вертолеты-мишени.

"Применение нового оружия отрабатывал ударный беспилотник "Орион". По сценарию учений вертолет должен прорваться на военный аэродром, а "Орион" в отсутствие других средств противовоздушной обороны - его обнаружить и уничтожить", - рассказали в корпорации. Испытания "Ориона" проводились на одном из военных полигонов в Крыму.

Там отметили, что в ходе тренировок использовались не только новейшие ракеты, но и уникальные беспилотные мишени - имитаторы вертолета. "Наш имитатор воздушных целей поступил на вооружение ВКС год назад, и за это время разработка успела не раз показать свою значимость, помогая отрабатывать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника", - рассказали в "Ростехе".

"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета.

Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток.