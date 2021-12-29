Новости

Вышел новый тизер финала черной триллер-комедии "Убивая Еву" 15:59
Warner Bros. планирует снять "Матрицу 5" 15:50
Как Эмма Стоун может вернуться к кинофраншизе "Человек-паук" 15:02
Сергей Лазарев: Ольга Бузова - не певица 12:11
Анна Кошмал: Продолжения "Сватов" не будет 11:58

Умерла первая британская актриса-трансгендер Эйприл Эшли

Новости
    29.12.2021, 15:07
Текст:   Олег Усков

В возрасте 86 лет 27 декабря умерла Эйприл Эшли, английская модель, актриса, один из первых британцев, которому сменили пол хирургическим путем. Об этом сообщила The Telegraph.

Эшли родился как Джордж Джеймисон в Ливерпуле в 1935-м и провел детство и юность в страданиях, муках, болезнях и так далее. В биографии Эшли - попытки суицида, изнасилования, психбольница, лишения и трансвестизм.

В 50-е Джордж перебрался в Париж, выступал в знаменитом драг-кабаре "Карусель", а как только заработал нужную сумму - в 25 лет в Марокко лег под нож хирурга. Операция прошла сложно, длилась семь часов, вылилась в проблемы и мучения, но в целом увенчалась успехом - назовем это так.

Эшли вернулась в Британию и стала довольно успешной моделью. Снималась в кино, в том числе в "Дороге в Гонконг" с Кросби, Хоупом и Джоан Коллинз и в драме "Человек". Дважды скандально была замужем, в том числе за видным аристократом.

Внимательный зритель может заметить благодарность Эшли в титрах "Девушки из Дании".

Про персону есть пара биографических книг, крайне спорных. В частности, ей приписывают романы с покончившим собой фронтменом INXS Майклом Хатченсом, актерами Питером О`Тулом и Омаром Шарифом, другими немаловажными деятелями культуры.

Плюс Эшли "подтверждала" теорию, что певица Аманда Лир тоже раньше была мужчиной - они вместе работали в "Карусели" и очень дружили, но потом рассорились.

Новости

В The Guardian опубликовали список 50 лучших телепроектов 2021 года 11:08
Арнольд Шварценнеггер развелся с женой спустя 10 лет судов 10:56
В Сети появилось видео знакомства Миротворца с командой 10:26
Джоан Роулинг появится в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя" 10:25
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Doctor Who
Опубликован необычный трейлер новогоднего эпизода "Доктора Кто" 28.12.2021
Вышел новый микротизер с датой выхода трейлера "Острых козырьков" 28.12.2021
Видео: в новом трейлере "Бэтмена" показали Женщину-кошку 27.12.2021
⧣ музыка
Фото: facebook.com/VictorSocaciuOfficial
Умер фронтмен румынской группы Zodiac Виктор Сокачиу 28.12.2021
Виктор Салтыков и Шура вдвоем победили на шоу "Суперстар! Возвращение" 27.12.2021
Умер джазмен Оскар Лопес Руис 27.12.2021
⧣ утраты
Фото: AFP
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 28.12.2021
Названа причина внезапной смерти режиссера "Большой маленькой лжи" 28.12.2021
Умер актер из "Кортика" и "Бронзовой птицы" Виталий Быков 28.12.2021