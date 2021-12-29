Умерла первая британская актриса-трансгендер Эйприл Эшли

В возрасте 86 лет 27 декабря умерла Эйприл Эшли, английская модель, актриса, один из первых британцев, которому сменили пол хирургическим путем. Об этом сообщила The Telegraph.

Эшли родился как Джордж Джеймисон в Ливерпуле в 1935-м и провел детство и юность в страданиях, муках, болезнях и так далее. В биографии Эшли - попытки суицида, изнасилования, психбольница, лишения и трансвестизм.

В 50-е Джордж перебрался в Париж, выступал в знаменитом драг-кабаре "Карусель", а как только заработал нужную сумму - в 25 лет в Марокко лег под нож хирурга. Операция прошла сложно, длилась семь часов, вылилась в проблемы и мучения, но в целом увенчалась успехом - назовем это так.

Эшли вернулась в Британию и стала довольно успешной моделью. Снималась в кино, в том числе в "Дороге в Гонконг" с Кросби, Хоупом и Джоан Коллинз и в драме "Человек". Дважды скандально была замужем, в том числе за видным аристократом.

Внимательный зритель может заметить благодарность Эшли в титрах "Девушки из Дании".

Про персону есть пара биографических книг, крайне спорных. В частности, ей приписывают романы с покончившим собой фронтменом INXS Майклом Хатченсом, актерами Питером О`Тулом и Омаром Шарифом, другими немаловажными деятелями культуры.

Плюс Эшли "подтверждала" теорию, что певица Аманда Лир тоже раньше была мужчиной - они вместе работали в "Карусели" и очень дружили, но потом рассорились.