Вертолет-мишень ВМ-В может использоваться для боевых ударов

Российские мишени-имитаторы вертолетов ВМ-В обладают высокими летными характеристиками и поэтому стали воздушными спарринг-партнерами для беспилотников "Орион".

В ходе учений ударные беспилотники "Орион" должны были прорваться на военный аэродром, обнаружить и уничтожить взлетающие цели. Как показывают средства объективного видеоконтроля, с поставленными задачами беспилотники удачно справились - вертолетные дроны оказались уничтожены.

Как сообщает пресс-служба ГК Ростех, дроны ВМ-В способны находиться в воздухе на высоте 2,5 километра не менее двух часов. Максимальная дальность радиосвязи с аппаратом составляет 150 километров.

Кроме того, разработчиками беспилотника в инициативном порядке ведутся работы по его модернизации, в том числе увеличения целевой нагрузки, дальности и продолжительности полета.

"Мишени-имитаторы вертолетов теперь могут быть использованы для воздушной разведки, целеуказания в реальном масштабе времени, а также для боевого ударного применения без привлечения пилотируемой авиации", - заявил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.