Вслед за разработкой ДВС Hyundai отправил под нож еще одно направление

Hyundai Motor Group после кадровых перестановок в руководящем составе главных отделов закрыла отдел разработки двигателей внутреннего сгорания в научно-техническом центре в Намьянге. Как оказалось, это не единственный проект, который пошёл под нож.

Издание Chosun сообщает, что Hyundai Motor Group отказывается от развития водородных технологий третьего поколения. Часть штата сокращена, часть перепрофилирована. Однако полностью отказываться от H2 компания пока не планирует.

Напомним, в топливных элементах водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели. Преимущества такой конструкции перед чистыми электромобилями - большой запас хода и быстрая заправка топливом (всего три минуты вместо нескольких часов на зарядку батарей). При этом выхлоп водородного автомобиля - чистый водяной пар, выбросы диоксида углерода CO2 равны нулю.

Новость выглядит особенно странной в свете представленной пару месяцев назад стратегии развития Hyundai Motor Group, согласно которой выпуск авто с топливными элементами планировался.

Тем не менее, пересмотр планов, судя по всему, состоялся. Среди причин, повлиявших на это, называются низкая конкурентоспособность водорода как топлива для автомобилей (по крайней мере, легковых), а также неразвитая инфраструктура, которая пока остаётся в тени инвестирования в терминалы для электрокаров.

Напомним, в гамме Hyundai Motor с 2018 года есть серийный водородный автомобиль - это кроссовер Nexo.