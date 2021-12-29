Встреча лидеров Союзного государства проходит в Санкт-Петербурге

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 29 декабря началась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, информирует пресс-служба белорусского руководителя. Перед началом встречи российский лидер заехал на машине за своим белорусским коллегой, передает Telegram-канал "Пул Первого".

Как уже сообщалось, главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. После встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют сыграть в хоккей.

Накануне Александр Лукашенко принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Лидеры стран имели возможность продолжительное время пообщаться и в неформальной обстановке.

Кстати, напоминает ТАСС, предыдущая очная беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 9 сентября в российской столице. Тогда лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. А 4 ноября они утвердили эти программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси, которое прошло по видеосвязи.

Сентябрьская встреча президентов была пятой в этом году. Ранее они общались в феврале, апреле, мае, июле. Все эти переговоры проходили на российской территории, уточняет агентство.