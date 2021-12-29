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Вышел трейлер второго сезона сериала "Триггер" с Максимом Матвеевым

Новости
    29.12.2021, 20:43
Текст:   Ася Кушнарева

"Кинопоиск" показал трейлер второго сезона российского драматического сериала "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

Первый сезон вышел в феврале 2020 года и повествовал о психотерапевте Артеме, который в своей работе решил использовать нестандартные методы. Он применял к пациентам шоковое воздействие, провокации и имел весьма успешный бизнес. Однако в один момент такие приемы привели к трагедии.

Во втором сезоне, Артем выходит из клиники, где восстанавливался после тяжелых событий, рассказанных ранее.

- Он хочет докопаться до истины и понять, что произошло на самом деле. И параллельно возвращается к практике - Артем готов помогать всем и каждому, - сообщается в описании.

Премьера сезона состоится 7 января на "Кинопоиске".

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