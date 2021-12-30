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30.12.2021 11:19
Рубрика: Власть

Боевые пловцы Росгвардии на дне Байкала нарядили елку

Текст: Михаил Фалалеев

Во время тактико-специального занятия боевые пловцы Росгвардии погрузились в холодную воду Байкала, под водой нарядили новогоднюю елку и с помощью специальной связи передали новогоднее поздравление жителям России.

Фото: Росгвардия/rosguard.gov.ru
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В пресс-службе Росгвардии сообщили, что ежедневно водолазы ведомственного северобайкальского морского учебного отряда выполняют служебно-боевые задачи в различных условиях обстановки вне зависимости от дальности видимости и температуры воды. Нередко ведомственные боевые пловцы совершают подледные спуски, выполняют приводнение с парашютом.

Напомним, на уникальной учебной базе отряда проходят подготовку водолазы и морские специалисты различных специальностей из воинских частей и подразделений Росгвардии со всей страны. В 2021 году в отряде было подготовлено 400 специалистов.

Морской отряд Росгвардии надежно обеспечивает безопасность акватории озера Байкал. Моряки ведомства участвуют в выполнении задач по сохранению ценнейших водных биоресурсов, а также пресечению браконьерства в рамках межведомственных оперативно-профилактических мероприятий "Путина" и "Нерест".

К военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые встретят Новый год при выполнении служебных задач, обратился глава ведомства генерал армии Виктор Золотов. Директор Росгвардии заверил, что бронированные "Тигры" войск национальной гвардии, как и символ наступающего года, будут всегда стоять на страже Отчизны. Он подчеркнул, что, несмотря на праздник, от Калининграда до Чукотки военнослужащие и сотрудники ведомства несут непростую вахту, сохраняя под надежной защитой ядерные и химические объекты, оберегая покой сограждан в населенных пунктах, выполняя ответственные задачи по борьбе с терроризмом и преступностью.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия РГ-Видео

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