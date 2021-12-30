Постановление правительства Брянской области от 28 декабря 2021 года № 643-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 декабря 2021 года № 33 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 21 декабря 2021 года № 12838 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 года № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п, от 28 января 2021 года № 25-п, от 15 февраля 2021 года № 47-п, от 1 марта 2021 года № 55-п, от 24 мая 2021 года № 181-п, от 16 июня 2021 года № 203-п, от 24 июня 2021 года № 215-п, от 12 июля 2021 года № 249-п, от 26 июля 2021 года № 284-п, от 29 июля 2021 года № 290-п, от 13 августа 2021 года № 326-п, от 26 августа 2021 года № 345-п, от 1 сентября 2021 года № 359-п, от 7 сентября 2021 года № 362-п, от 7 октября 2021 года № 418-п, от 13 октября 2021 года № 430-п, от 22 октября 2021 года № 449-п, от 3 ноября 2021 года № 468-п) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1:

1.1.1. Слова "не более чем 72 часа" заменить словами "не более чем 48 часов".

1.1.2. После слов "(далее - ПЦР-тест)" дополнить словами ", либо сертификата (справки) о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - документ о медицинских противопоказаниях)".

1.2. В абзаце первом подпункта 2.2 после слов "либо ПЦР-теста" дополнить словами ", либо документа о медицинских противопоказаниях".

1.3. В подпункте 2.3 после слов "либо ПЦР-теста" дополнить словами ", либо документа о медицинских противопоказаниях".

1.4. В абзаце пятом подпункта 2.4 после слов "либо ПЦР-теста" дополнить словами ", либо документа о медицинских противопоказаниях".

1.5. Подпункт 2.6 изложить в редакции:

"2.6. Возобновить деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат, размещаемых в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения, при условии допуска посетителей при наличии у них (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста, либо документа о медицинских противопоказаниях.".

1.6. В подпункте 2.7:

1.6.1. Слова "а также в организациях общественного питания" заменить словами "а также в расположенных в них организациях общественного питания".

1.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) организаций общественного питания, не указанных в абзаце первом настоящего подпункта, допускается в дневное время с 13.00 до 15.00 по местному времени.".

1.7. В абзаце первом подпункта 2.8 после слов "либо ПЦР-теста" дополнить словами ", либо документа о медицинских противопоказаниях".

1.8. В абзаце первом подпункта 2.9 после слов "либо ПЦР-теста" дополнить словами ", либо документа о медицинских противопоказаниях".

1.9. В подпункте 2.10 после слов "либо ПЦР-теста" дополнить словами ", либо документа о медицинских противопоказаниях".

1.10. Подпункты 2.11, 2.12 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







