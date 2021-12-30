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30 декабря 2021 г.

Постановление правительства Чеченской Республики от 21 декабря 2021 года № 337 "О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 8 сентября 2021 года № 185"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Законом Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-P3 "Об установлении порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике" и в целях доведения величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чеченской Республике на 2022 год до фактического уровня инфляции Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 8 сентября 2021 года № 185 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чеченской Республике на 2022 год" следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Чеченской Республике на 2022 год в расчете на душу населения - 12 148 рублей, для трудоспособного населения - 13 241 рубль, для пенсионеров - 10 447 рублей, для детей - 11 784 рубля.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, осуществляющего полномочия по координации деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики в сфере социальной политики".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Председателя И.А.Тумхаджиев



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