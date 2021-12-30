Черногория ужесточает правила въезда

Со 2 января в Черногорию могут въехать только привитые и не переболевшие коронавирусом. Те же иностранные граждане, у которых есть прививка или они перенесли ковид, должны будут предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста.

Как объяснили официальные власти, въезд в Черногорию возможен при наличии сертификата о вакцинации, при этом с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше шести месяцев. Также можно предоставить справку о перенесенной болезни сроком действия не менее 10 дней и не более 180 дней с момента положительного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген.

При этом в любом случае обязательным условием для посещения Черногории является предъявление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген не позднее 48 часов.

В случае непредставления данных документов въезжающие в Черногорию должны пройти десятидневный карантин.