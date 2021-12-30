Третий год "Родина" сотрудничает с удивительным сайтом "Прожито" (PROZHITO.ORG), на котором собрано более 2300 дневников россиян XIX-XX веков. Очередной выпуск "Прожито с Родиной", приуроченный к веселым новогодним праздникам, посвящен - подаркам!

В России их принято дарить по любому поводу и без него. И в любое время года.

О чем нам и напоминают предки.

Стилистика и орфография авторов сохранены.

Пленение Ф. Ушаковым турецкого адмирала Саид-бея.

1808 ГОД

Степан Жихарев, писатель, драматург, сенатор

6/18 февраля. [...] Сегодня удалось мне видеть богатую брильянтовую "челенгу", подаренную некогда султаном адмиралу Ушакову. Старый моряк пожертвовал было ее в пользу милиции, но государь пожелал, чтоб она осталась навсегда в семействе Ушакова памятником его подвигов, а за усердие приказал удостоверить его в постоянном своем благоволении.

Бриллиантовая "челенга", подаренная султаном адмиралу Ушакову.

1818 ГОД

Федор Матюшкин, адмирал, полярный исследователь

21 сентября [...] В самый день снятия с якоря нам желал сделать посещение начальник индейцев. Он приехал к нам на нашем барказе, на себе он имел две рубашки - подарок, который ему был сделан за некоторую услугу, и венок, сплетенный из травы. Посмотрев судно наше, величине коего он удивлялся, и, будучи одарен капитаном топорами, ножами и пр., получил еще сверх всего русский военный флаг, который ему велено было поднимать, коль скоро он увидит судно с подобным, обещая ему при таком случае богатые подарки от наших соотечественников.

1819 ГОД

Фаддей Беллинсгаузен, адмирал, первооткрыватель Антарктиды

25 июня. [...] Князь Лобанов-Ростовский, который на собственной своей яхте прибыл из С.-Петербурга в Кронштадт, прислал мне в подарок Путешествие Будена и атлас к оному. Подарок сей впоследствии времени был мне полезен и был тем для меня приятнее, что служил доказательством желания нам успеха в предстоящих трудах.

1824 ГОД

Иван Лапин, купец

30 ноября/12 декабря. Воскресенье. В сей вечер играли с девушками "в холостые", по обыкновению, еще с лета продолжавшемуся каждое воскресенье и праздники, в Солдатской улице. И в вечер играя, я подарил Матрене Гавриловне серебряный наперсток с литерами Л.В.Н., т.е. означающими любовь, вера, надежда.

1829 ГОД

Дарья Фикельмон, внучка М.И. Кутузова. Хозяйка литературного салона, где бывал А.С. Пушкин

15/27 октября. Вчера мне исполнилось 25 лет. Чтобы отпраздновать этот день, Фикельмон устроил в мою честь семейный ужин, доставивший мне огромное удовольствие. [...] Фикельмон преподнес мне чудесный подарок - шубу за 3 тысячи рублей. Набросив ее на плечи, я не могла побороть невольного чувства стыда. Я отнюдь не скупа, скорее наоборот, но действительно не знаю, имеем ли мы право одеваться с таким щегольством? Кажется, меня весьма радует, что каждый раз, надевая эту шубу, я буду испытывать некоторую неловкость, потому что она заставит меня думать о тех несчастных, которые страдают от холода!

1830 ГОД

Мария Гагарина, урожденная графиня Бобринская, жена князя Н.С. Гагарина.

11 апреля. [...] Мне передали, будто император из желания устроить для императрицы в день ее рождения непрерывную вереницу приятных впечатлений преподносил очаровательные подарки каждый час. Так что от одного сюрприза она переходила к другому на протяжении всего дня. Никогда ни один супруг не проявлял столько остроумия. Это столь изысканно, что вызывает большое удивление встретить подобные проявления у человека, весьма далекого от романтики.

1831 ГОД

Анна Андро, возлюбленная А.С. Пушкина

28 февраля. [...] С Альфредом, графом де Дама, братом барона, мы познакомились в 25 году перед коронацией. Он был очень мил, и мы его часто видели в Петер<бурге> и особенно в Москве на коронации. Он посещал нас почти каждый день, и очень меня развлекал. Он приехал с новым посольством, прибывшим на коронацию Импер<атора>Николая. А когда мы отправлялись в Петербург, он поехал в Нижний, чтобы потом вернуться во Францию.

Перед его отъездом я сделала ему два подарка: один - черкесское серебряное кольцо с чернью, другой (шутливый) - сережки, которые носят русские крестьянки. Я попросила его сохранить этот сувенир и подарить его своей избраннице, когда он женится.

Мария Гагарина

19 апреля. Воскресенье. Не говорят ни о чем, кроме как о подарках Дурновых для Алины: жемчуг, бриллианты, сапфиры, изумруды и пр., и Алина проявляет по этому случаю такую безмерную радость и удовольствие, что шутники приписывают их единственно ее интересу к минералогии. Поломав голову над тем, что ей подарить, Демидов остановился на букете из бриллиантов и, дабы приобрести хорошую репутацию у своей кузины, он преподнес ей еще и целую батарею кухонной посуды из платины.

1848 ГОД

Елизавета Попова, дочь книгопродавца и издателя И.В. Попова

5/17 мая. [...] Елагины стали укладываться в дорогу. Я взошла в горницу к Марье Васильевне [Киреевской]. С необыкновенно ласковым, но искренним видом она подала мне свою хорошенькую булавочку из гранат и мелкого жемчугу, прося меня принять от нее эту вещь в знак памяти и еще потому, что всякий раз, когда она ее надевала, то чувствовала во все то время особенное удовольствие. Между тем как она говорила, лицо ее было ясно и спокойно, а в моей душе было смутно, и эта смута выражалась на моем лице: я знала, что это может быть уже последняя из вещей малого числа, бывших у Марьи Васильевны. Она сохранила долее самую любимую и, наконец, расстается и с нею. [...]

Потом она подала мне еще простую картонную коробочку, оклеенную довольно чисто красно-лилового цвета тисненой бумагой, и сказала: "Ну, теперь возьмите и эту коробочку; я знаю, что вы будете ее беречь. Ее клеил Федя накануне Катиной свадьбы, чтобы мне сделать подарок, и не спал за нею целую ночь. К свадьбе мы все готовили друг другу подарки. Итак, надеюсь, что вы возьмете ее с удовольствием, потому что я знаю, что вы любите Федю".

1855 ГОД

Александр Дружинин, писатель, литературный критик, переводчик

25 декабря / 6 января 1856. Рождество.

Кто из людей не любит подарков? Но такого подарка, который я получил вчера, не всякому получить придется. В контору "Петер[бургских] ведомостей" принесена для передачи мне от неизвестного серебряная кружка с надписью: "Да здравствует Петерб[ургский] Турист Ив. Ал. Ч[е]р[нокнижни]ков! 1824/XII 55 г.". На моей памяти не было примера подобным изъявлениям сочувствия в литературе! Тут можно смело сказать - не дорог подарок, а дорога любовь!

Чернокнижников, мною созданный и мной вынесенный на свет, наперекор укорам холодности, критике и советам, - идет все вперед и вперед! Упорство хорошая вещь, и все-таки я сам себе лучший судья. Вообще, эта кружка веселит меня уже два дня сряду - от души желаю всего лучшего неизвестному читателю.

1861 ГОД

Дмитрий Менделеев, выдающийся ученый-энциклопедист, создатель Периодической системы химических элементов

2 марта. [...] Феозва Никитична подарила мне "Обломова". Милая, право, она. Если б не деньги, которых нет и самому-то, право, женился бы на ней.

1876 ГОД

Семен Надсон

5/17 июня. [...] Дядя Диодор Степанович обещал мне подарить скрипку, если я выдержу хорошо экзамены! Это дело слажено, а следовательно, летом у меня будет великолепнейшая скрипка. Я ужасно доволен! Это было моей задушевной мечтой с тех пор, как я начал учиться. Наш учитель музыки, А.Ф. Баганц, подарил мне свой сборник легких дуэтов для двух скрипок; первая играет мотив, вторая аккомпанирует. Из сорока восьми пьесок, помещенных там, я свободно играю двенадцать, остальные разучу летом. Хоть бы поскорей настало это так долго ожидаемое лето!

1888 ГОД

Константин Романов, член Российского Императорского дома, генерал-адъютант, президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, поэт, переводчик и драматург

26 декабря / 7 января 1889. [...] Надо описать хотя бы некоторые подарки, полученные мною на елку... От недавно вошедшего в моду ювелира Фаберже достали для меня спичечницу из песчаника и нефритовую пепельницу, то и другое оправленное серебряными змеями. Несколько стеклянных французских вещей от Гризара с Садовой улицы. Подарили мне множество исторических книг, нужных мне для трагедии...

Потом я поспешил в роту на елку. Раздавать подарки мне всегда совестно - выходишь каким-то благодетелем.

Нефритовая пепельница с серебряными змеями, подаренная Константину Романову.

1891 ГОД

Василий Ястребцев, музыковед и композитор. Биограф и исследователь творчества Н.А. Римского-Корсакова

26 декабря / 7 января 1892. Пользуясь праздниками, зашел на часок к Римским-Корсаковым. [...] Уходя, я получил в презент давно обещанную оркестровую корректуру III действия этой оперы и сверх того I действие, дабы я "не списывал снов". На нотах значилось: на I действии: "В.В. Ястребцеву, ярому фанатику новой музыки, на память от уважающего его автора. Н.Р.-К. 26 дек. 91 г.", а на III действии "Многоуважаемому Вас. Вас. Ястребцеву, дабы он не утруждал себя перепискою, от автора. Н. Римск.-Корс. 26 дек. 91 г."

Я был страшно доволен. Прощаясь, Николай Андреевич просил меня его не забывать, причем сообщил, что лучше всего я сделаю, если зайду к нему 1 января утром.

1894 ГОД

Мария Казем-Бек, педагог, начальница Института благородных девиц в Казани и Санкт-Петербурге

28 ноября, понедельник . [...] Сегодня рожденье Александра. Ему минуло 50 лет... Вся наша семья старается придать сегодняшнему дню вид торжества. Мы надели светлые платья, сделали Александру подарки, будем за обедом пить шампанское. Я подарила ему большие портреты двух Государей, при которых он служил и которые ему давно хотелось иметь.

1895 ГОД

Екатерина Грачева, первый русский педагог-дефектолог, работавшая с умственно отсталыми детьми

16/28 августа. Купила книги, тетради, карандаши черные и цветные (краски побоялась - дети их съедят), картинки и игры-занятия. Все красиво разложила и позвала детей. "Точно елка", - правильно сказала няня. Мои детки, увидев так много "подарков", вначале остановились, все осмотрели и улыбались, потом начали трогать. Все перерыли, карандаши уронили, картинки от лото и кубиков перепутали, стали перекладывать из одной коробки в другую. Пришлось все спешно убрать, пораньше стол для обеда накрыть и всех на свое место усадить. Еда - даже ожидание еды, всегда успокаивает моих деток.

1900 ГОД

Георгий Аммосов, студент-юрист

27 ноября / 10 декабря. [...] Вчера провел свои именины невесело. Был о. Серапион. Привез в подарок три календаря и бокал-самовар из фарфора. За самовар, вероятно, заплатил рубля два, а куда мне его. Уж и спросил бы, коли не знает, что мне надо. На два-то рубля можно интересную вещицу купить. А теперь подарок приходится оценивать по песне: "Мне не дорог твой подарок - дорога твоя любовь". [...]

Лавка подарков Е. Базилева. Начало XX века.

1901 ГОД

Николай Японский, архиепископ Русской Церкви; миссионер, основатель Православной церкви в Японии

18/31 мая. [...] Анна Мацумото, мать катихизатора Игатия Мацумото, прислала в подарок: бамбук в сажень длины и очень толстый, связку сухих "кантенов" - пишет, что столетние, и советует употребить на тросточки или на что-либо подобное - ящик длинного картофеля (нагаимо) и жестянку травы, употребляемой вместо чая.

Какие странные подарки приходится иногда получать! Отдарил христианскими книжками и благодарил письмом.

1904 ГОД

Ольга Баумгартен, сестра милосердия во время Русско-японской войны

28-го марта. Пасха. Спускаюсь в отделение поздравить больных; минуту спустя сюда приходят остальные наши сестры, и мы идем в трюмное помещение за пожертвованными подарками, чтобы раздать их больным. Трудно себе вообразить, какое удовольствие им доставляют эта безделушки, с каким любопытством они их развертывают, перебирают и расставляют. Петр Петченко, Степан Томяк, Лазарев (тяжело раненный матрос с "Ретвизана"), даже и они временно забывают свои страдания и присоединяются к общей радости.

Старший врач также пришел в отделение; посылает за санитарами и велит им петь: "Христос Воскресе".

В минуту, когда раздается духовное пение, война забывается, забываются японцы! Мысли переносятся туда, за десять тысяч верст, туда, в нашу далекую, дорогую родину; вспоминаешь детство, родных, друзей...

Андрей Квитка, полковник, участник Русско-турецкой и Русско-японской войн. Писатель-беллетрист, художник

13/26 июня. [...] От императрицы были получены подарки для всего отряда: коньяк, бисквиты и прочее; но те, кто были в отсутствии, не получили ничего. Моим офицерам досталось по одной пачке превосходных бисквитов, но казначей объявил мне, что y него больше ничего не оставалось.

1905 ГОД

Виктор Жирмунский, лингвист и литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР

21 июля/3 августа. Как только я открыл глаза, я вспомнил, что мне сегодня 14 лет. Это напомнило мне о столе с подарками и Раином сюрпризе. Я быстро вскочил из постели и оглянулся. Стол был убран по Раиному плану очень торжественным образом. На белой скатерти стояли: справа тарелка слив, слева - другая с виноградом. Посередине лежали подарки: от Раи альбом для открыток, который я желал себе уже давно, от мамы том III комментарий Куно Фишера к Фаусту, от папы очень хорошенький портфель, наконец, от тети Раи самопишущее перо

Кроме того, на столике лежала открытка от Раи: картинка с надписью.

Желаю, чтоб сия свинья

Тебе бы счастье принесла,

И чтобы вечно думал ты,

Что в жизни лишь одни цветы.

А. Бучкури. Рождественский базар. 1906 год.

1907 ГОД

Петр Козлов, исследователь Монголии, Тибета и Синьцзяна. Ученик, последователь и один из первых биографов Н.М. Пржевальского

[Декабрь] [...] Два слова о Рождестве, елке. Первый день праздников Р[ождества] Х[ристова] - а мы только первый и праздновали - я провел отчасти в праздничных и прощальных (заодно) визитах, отчасти на обеде, елке и вечере у милых Молчановых. Обед был в 5 часов. В семь зажгли елку и впустили детей - малых и взрослых.

Молчановская елка (точнее - сосна, из соседнего леса) была хорошая, убрана богато и симпатично. Полюбовавшись ею и поводив [хоровод] вокруг елки с детьми, мы все стали снимать подарки, с отметками кому! На долю участников Монголо-Сычуаньской экспедиции подарков пришлось дов[ольно] много, а главное, каждый из нас получил по существенному - прекрасным рукавицам и по коробке конфет (мои конфеты - особенная малина). Удивительная по своим качествам женщина, супруга Влад[имира] Ник[олаевича] Молчанова, Любовь Петровна. Она все устраивала с замечательным тактом: позовет ли пообедать - накормит и напоит замечательно, позовет ли вечерком или на елку - все останутся в восторге.

1908 ГОД

Душан Маковицкий, словацкий врач, писатель, переводчик. Врач семьи Толстого и яснополянских крестьян

3/16 сентября. [...] Сегодня получен подарок от табачной фабрики "Оттоман" - несколько тысяч папирос в коробках с выпуклым портретом Л.Н-ча. [Толстого]. Л.Н. с Владимиром Григорьевичем [Чертковым] решили: чтобы не обидеть пославших, Л.Н. напишет, что одну коробку оставляет для музея и большую коробку с надписью - для своих целей, а прочее возвращает, т. к. он больше 20 лет не курит и другим советует не курить.

7/20 сентября. [...] Пережили так называемый юбилей восьмидесятилетия Льва Николаевича. В общем - сколько любви и восхищения перед ним человечества. Чувствуется это и в статьях, и в письмах, и, главное, в телеграммах, которых около 2000. [...]

Были и трогательные подарки: первый был от официантов петербургского театра "Буфф" с прекрасным адресом. Подарок этот - никелированный самовар с вырезанными на нем надписями: "Не в силе бог, а в правде", "Царство божье внутрь вас есть", и 72 подписи. Потом прислали художники прекрасный альбом с акварельными рисунками. Много портретов Льва Николаевича, и шелком вышитый, и весь из мелкого писанья рассказа Льва Николаевича; от торжковских кустарей прекрасная кожаная подушка вышитая; от кондитера Борман 4 пуда шоколада, из которого 100 коробок для раздачи яснополянским детям. Еще от кого-то 100 кос нашим крестьянам; 20 бутылок вина St.Raphael для желудка Льву Николаевичу.

Были и злобные подарки, письма и телеграммы. Например, с письмом, в котором подпись "Мать", прислана в ящике веревка и написано, что "нечего Толстому ждать и желать, чтоб его повесило правительство, он и сам это может исполнить над собой".

Вероятно, у этой матери погибло ее детище от революции или пропаганды, которые она приписывает Толстому...

Анна Аллендорф, учащаяся Нижегородского Мариинского Института благородных девиц

4/17 декабря. [...] До завтрака мы ходили с мамой на Покровку и покупали петербургским, да, отчасти, и нашим детям игрушки к Рождеству - это было очень интересно! Нюське мы купили двух куколок, мальчика и девочку, русскую печку и игру с разными животными, а Васютке каску, саблю и ружье. Воображаю их радость при получении этих подарков.

24 декабря / 6 января 1909. Среда.

Я в нынешнем году как-то особенно осталась довольна своими подарками: мама мне подарила чудную книгу, горшочек с ландышами и красивый ножичек для разрезания книг. Эря мне подарил "Северные сборники" и "Литературные силуэты". Всеми подарками я была страшно довольна и, вообще, весь сочельник прошел замечательно.

Очень интересно было открывать посылки. От дяди я получила 25 рублей и записную книжку, а от Саши с Лидой хорошенькую гребеночку.

Рождественская открытка. XIX - начало XX века.

1909 ГОД

Сергей Вавилов, физик, основатель научной школы физической оптики в СССР, академик и президент АН СССР

12/25 марта.

Сегодня, как-никак, а день рожденья,

Пусть будет мне подарок - награжденье

Прожить за сотню (больше даже) лет

Пока же... университет.

1912 ГОД

Нина Гуляева, педагог, историк-филолог. В момент ведения дневника - ученица Казанской Ксенинской гимназии

13/26 января. [...] Сегодня мама приходила в гимназию вносить за меня плату, и потому домой пошли мы вместе. По дороге, прежде чем идти домой, я с мамой зашла в магазин, чтобы сделать кое-какие покупки. Между прочим мама купила мне в подарок к именинам книжку: "Свет и тени", сочинение Анненской. В красивом переплете, но главное, очень интересную. Мне очень хотелось тут же на улице расцеловать мою милую маму. Да, она любит делать нам, детям, удовольствия, а мы часто огорчаем ее.

1914 ГОД

Сергей Прокофьев, композитор, пианист, дирижер и педагог

11/24 апреля. Сегодня мне 23 года. Совсем напрасно, что так много. На самом деле я чувствую, что мне совсем не 23, а только 20. День рождения и именины я не люблю праздновать, не праздную и сегодня. Утром получил от мамы подарок - десять рублей "для пополнения фонда", весьма кстати, а то у меня совсем нет денег, а за "Балладу" ("Баллада для виолончели и фортепиано до минор". - Прожито.) я получу не ранее, как дней через десять.

Раздача подарков горожан солдатам. Открытка.

Тихон Ткачев, военный врач

20 октября / 2 ноября. [...] Вчера были получены нашими солдатами подарки, присланные из России. Рубахи, кальсоны, чулки, платочки, портянки, махорка. Есть совершенно новые, есть поношенные, но зашитые, заштопанные и тщательно вымытые. Судя по вещам, здесь все пожертвовано мещанской и рабочей частью городского населения. Те вещи, которые мне пришлось видеть и раздавать, прибыли из Петрограда, кажется, пожертвованные через редакцию "Нового Времени".

Так как не для всех хватило бы подарков и само распределение их между солдатами - дело сложное, например, махорка, теплая сорочка, - то получали вещи по жребию. Нужно было видеть улыбки и слышать шуточные замечания, когда один получал, например, кальсоны, а другой маленький носовой платочек или восьмушку махорки.

На нескольких рубашках были пришиты бумажки с такой надписью: "Носи, дорогой солдатик, на здоровье рубашечку, подштанники и портяночки, которые я подрубила. 7-летняя Верочка Филиппова, дочь ст. унтер-офицера Артельщика Павловского военного училища. 13 сентября 1914 г. Петроград".

Писала эти бумажечки, конечно, не 7-летняя Верочка, а кто-нибудь постарше, но трогательна та вера, с которой это сделано. Как есть: все те вещи, о которых говорится в записке, ввиду недостатка подарков, были разрознены и попали не одному "дорогому солдатику", а целым трем.

- Которые получили с бумажками, обязательно напишите "спасибо", - командует штабс-капитан.

- Так точно, напишем, - весело отвечают владельцы Верочкиной работы.