Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2021 года № 92 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Народным Собранием Республики Дагестан 22 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 38 748 688,8 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 37 548 688,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 38 748 688,8 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Фонда - 0.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 40 804 423,8 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 39 604 423,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 43 148 385,6 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 41 948 385,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 40 804 423,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 43 148 385,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и безвозмездных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме 4 500 000,0 тыс. рублей. Указанные средства резервируются и предназначаются для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации");

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Республики Дагестан, за пределами Республики Дагестан, и за медицинскую помощь, оказанную на территории Республики Дагестан лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Республики Дагестан, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Дагестан лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных Территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования осуществляется в пределах средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированных в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 6. Распределение бюджетных ассигнований бюджета

Фонда, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на оплату медицинским организациям, реализующим Территориальную программу обязательного медицинского страхования Республики Дагестан в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2022 год

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Дагестан в 2022 году, в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Не использованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные трансферты, полученные в 2021 году в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они ранее были предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

2. Установить, что доходы, поступающие на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленных статьями 1, 3 и 6 настоящего Закона, направляются на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Дагестан с учетом требований бюджетного законодательства с соответствующим внесением изменений в бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан А. Амирханов







