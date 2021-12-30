Хищения оборудования для бронетехники вскрылись на Украине

Факты крупных хищений запчастей и комплектующих для бронетехники вскрылись в одной из воинских частей Хмельницкой области. Нанесенный ущерб оценивается в 1 миллион гривен (порядка 2,7 миллиона рублей).

О разоблачении масштабного хищения рассказали в контрразведке СБУ. В совершении преступления обвиняется военнослужащий-контрактник, который вместе со своим отцом организовал вывоз оборудования за пределы воинской части. Похищенное злоумышленники хранили в гараже для последующей перепродажи.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты десятки технических узлов и деталей, в том числе - перископы, приборы ночного видения, генераторы, оптика и прочее.

Это не первый случай масштабных хищений в оборонном комплексе Украины. К примеру, в середине декабря сообщалось об изъятии подпольного склада комплектующих для зенитно-ракетных комплексов в Житомирском районе. Стоимость этих деталей, по предварительным оценкам, составляет десятки миллионов гривен. Участники преступной схемы похитили комплектующие - в том числе, блоки управления - во время ремонта на одном из оборонных объектов.