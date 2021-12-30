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Исполнитель песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом

Новости
    30.12.2021, 19:05
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

78-летний итальянский эстрадный певец Аль Бано заразился коронавирусом. Информацию о своей болезни он рассказал ТАСС.

По сообщению музыканта, он чувствует себя хорошо. В подтверждение своих слов он записал видео, на котором предстал перед поклонниками в весьма бодром виде.

Издание отмечает, что с момента начала пандемии коронавируса, когда в Италии действовал жесткий карантин, певец находился в своем поместье в Апулии, где занимался виноделием. Впоследствии Бано выступал за вакцинацию и даже снялся в одном из побуждающих роликов.

Аль Бано (настоящее имя - Альбано Карризи) родился 20 мая 1943 года в Италии. Известность на родине к нему пришла в 60-е годы, тогда же он познакомился с американской актрисой и певицей Роминой Пауэр, с которой создал семью и много лет занимался творчеством. Мировая известность к музыканту пришла в 80-е, когда вышли песни Sharazan и Felicita. Пара дважды была участниками "Евровидения" и оба раза занимала седьмое место в конкурсе. Особой любовью пользовались Аль Бано и Ромина Пауэр у советской публики, их называли любимой итальянской парой. Артисты развелись в 1999 году, из брак продлился почти 30 лет.

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