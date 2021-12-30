Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2021 года № 53-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2021 го-да

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11011395,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10472924,6 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 522000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11011395,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 11697525,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 11046301,7 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 631380,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12446220,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 11700069,8 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 726860,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 11697525,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12446220,3 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить структуру доходов бюджета Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение:

1) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

2) межбюджетных трансферов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи гражданам Российской Федерации, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда формируется на 2022 год в сумме 1417460,6 тыс. рублей (без учета средств пунктов 1, 4 и 5 части 2 настоящей статьи).

2. Установить, что в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации программы обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Установить, что нормированный страховой запас Фонда формируется за счет доходов бюджета Фонда в соответствии с частями 6.1 и 6.2 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1-1 статьи 47-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике" следующие основания для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в рамках одной целевой статьи расходов классификации расходов бюджета в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных законом о бюджете Фонда на их исполнение в текущем финансовом году;

2) использование фактически поступивших в бюджет Фонда средств сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

3) увеличение бюджетных ассигнований в случае предоставления бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования межбюджетных трансфертов для:

а) формирования нормированного страхового запаса территориального фонда на цели, указанные в пунктах 4 и 5 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

б) осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам в соответствии с частью 28 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2022 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







