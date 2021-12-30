Закон Карачаево-Черкесской Республики от 28 декабря 2021 года № 113-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 28 декабря 2021 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6 131 378,70 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС) в сумме 5 859 278,70 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 131 378,70 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 6 463 665,50 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФФОМС в сумме 6 180 065,50 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 6 840 628,60 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФФОМС в сумме 6 545 828,60 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 6 463 665,50 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 840 628,60 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

Установить, что доходы бюджета Фонда на 2022 год формируются согласно приложению 1 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2022 год в сумме 882 000,00 тыс. рублей.

2. Указанные средства формируются для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования.

3. Размер средств нормированного страхового запаса (без учета средств, указанных в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации") не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на очередной год.

4. Средства нормированного страхового запаса формируются ежемесячно по мере необходимости и используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами Карачаево-Черкесской Республики, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Карачаево-Черкесской Республики, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Карачаево-Черкесской Республики лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) финансовое обеспечение мероприятий по софинансированию расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2022 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Карачаево-Черкесской Республике, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию от Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

1. Установить, что остатки на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года в результате их неполного использования в 2021 году, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить, что остаток нормированного страхового запаса Фонда в части средств направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, образовавшийся на 1 января 2022 года, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда в текущем году на те же цели после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

3. Доходы, поступившие на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объемов, утвержденных статьей 2 настоящего Закона, направляются на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования с учетом требований бюджетного законодательства с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







