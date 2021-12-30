Указ губернатора Красноярского края от 29 декабря 2021 года № 409-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

Новости

В Туле депутата облдумы арестовали по обвинению в мошенничестве 13:33
Путин продолжит работу в новогодние праздники 13:33
В Минпросвещения прокомментировали идею о продлении каникул до 16 января 13:30
Захарова: Санкции против телеканалов на Украине продолжают линию на цензуру 13:12
Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии 12:49
Путин анонсировал встречи с иностранными лидерами в 2022 году 12:47
Захарова: Россия обсудит свои озабоченности по безопасности с НАТО и ОБСЕ в январе 12:38
Эксперты оценили идею ввести налоговый вычет на покупку автомобиля 12:34
Оператор Tele2 согласился снизить тарифы на связь после предписания ФАС 12:25
Путин поздравил с Новым годом глав зарубежных государств и правительств 12:12
Хищения оборудования для бронетехники вскрылись на Украине 12:06
Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС 12:02
"Мосгаз" напомнил о правилах газовой безопасности в праздники 11:51
Российские бизнесмены купили свыше 100 тысяч лицензий на ПО со скидкой 11:47
Керимов возглавил список наиболее обедневших за год российских миллиардеров 11:30
Лжестраховщики похитили более 70 миллионов рублей 11:29
Число заражений коронавирусом в Швеции выросло на 14% за неделю 11:28
В Норвегии хакеры атаковали редакции газет и требуют выкупа 11:26
Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год 11:24
Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5% 11:10
Глава комитета ГД предложил расширить основания для лишения гражданства РФ 11:04
Аргентина обновила суточный рекорд по количеству новых заражений COVID-19 10:59
Какой приказ отдал пограничникам белорусский Дед Мороз 10:48
Минприроды: Жителей 12 городов бесплатно переведут с угля на газ 10:41
Попова: Тест-систему для выявления "омикрона" создали в России за неделю 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 декабря 2021 г.

Указ губернатора Красноярского края от 29 декабря 2021 года № 409-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующее изменение:

дополнить пунктом 1.11.2 следующего содержания:

"1.11.2. При задержке и (или) отмене рейса, перерыве в перевозке, а также в иных случаях, установленных Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральными авиационными правилами "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденными приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82, заселение пассажиров в объекты, указанные в пункте 1.11 настоящего указа, может производиться без предъявления документов, предусмотренных пунктами 1.11, 2.13 настоящего указа.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией