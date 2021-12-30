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30 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Курганской области от 30 декабря 2021 года № 183 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 30 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 22 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Установить, что положения пункта 21 настоящего постановления не применяются при посещении гражданами, достигшими 18 лет, в период с 31 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно торговых объектов площадью более 1000 кв. м, осуществляющих розничную торговлю автотранспортными средствами, мебелью, санитарно-техническим оборудованием, строительными материалами, скобяными изделиями, лакокрасочными материалами, стеклом.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



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